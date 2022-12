Bon Plan : le SSD M.2. NVMe Kingston NV2 de 1 To bradé à 69,99€ sur TopAchat

Le Kingston NV2 est un SSD d’entrée de gamme au format M.2 NVMe (2280) qui a été lancé en septembre dernier. A sa sortie le modèle 1 To coûtait la bagatelle de 120€ mais désormais on peut le trouver beaucoup moins cher…

En effet, à l’approche des fêtes de fin d’annnée le site TopAchat brade le Kingston NV2 de 1 To à seulement 69,99€ à condition de mentionner le code promotionnel « RUDOLPH ».

Kingston NV2 1 To à 69,99€ sur TopAchat via le code promo « RUDOLPH »

Pour la petite histoire, le SSD exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC. La version 1 To offre des taux de transferts de 3.500 Mo/s en lecture et de 2.100 Mo/s en écriture.