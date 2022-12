Retroflag dévoile le GPI Case 2W, une chouette évolution du GPI Case 1er modèle

Après le GPI Case (1er modèle) qu’on a d’ailleurs eu l’occasion de tester sur Bhmag il y a quelques temps puis le GPI Case 2 dévoilé en début d’année, voilà qu’une nouvelle variante du boîtier « spécial retrogaming portable » est annoncée par le fabricant Retroflag.

La nouvelle machine porte le nom de GPI Case 2W. C’est un produit qui se veut une évolution du GPI Case 1 tout en profitant des nouveautés apportées par le GPI Case 2. En effet, le GPI Case 2W reprend la majorité des nouvelles fonctionnalités du GPI Case 2 comme par exemple l’écran IPS de 3 pouces en 640 x 480 pixels (au lieu de 2,8″ TFT en 320 x 240 comme sur le GPI Case 1), les boutons Turbo et Home, sans oublier la présence d’une batterie intégrée en lieu et place des piles.

Attention toutefois : la batterie du GPI Case 2W ne procure pas une puissance de 4.000 mAh (comme sur le GPI Case 2) mais se contente de 2.800 mAh. A noter par ailleurs que contrairement au GPI Case 2 qui supporte les cartes Raspberry CM4, le GPI Case 2W est compatible uniquement avec les Raspberry Pi Zero, Pi Zero W et Pi Zero 2W.

Au final, le GPI Case 2W est une évolution plutôt intéressante du GPI Case 1. Ce nouveau boîtier intéressera principalement les possesseurs du GPI Case 1 qui veulent avoir à disposition un meilleur matériel et de nouvelles fonctionnalités, sans avoir à investir dans une nouvelle carte CM4. En théorie, il leur suffira en effet d’insérer leur carte Pi Zero dans le GPI Case 2W pour profiter ainsi d’un nouvel écran et des nouvelles fonctions apportées par le produit (une (re)configuration du système d’exploitation sera sûrement requise)

GPI CASE 1 GPI CASE 2W GPI CASE 2 Taille d’écran 2.8″ TFT LCD 3″ IPS 3″ IPS Définition 320 x 240 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels Boutons

de fonction – Turbo, bouton home Turbo, bouton home Câble

d’alimentation USB to DC USB to DC USB to DC Batteries 3 piles AA Batterie Li-On

de 2800 mAh Batterie Li-On

de 4000 mAh Compatibilité Pi ZERO

Pi ZERO W Pi ZERO

Pi ZERO W

Pi ZERO 2W CM4 Lite

CM4 eMMC

A noter que le GPI Case 2W est annoncé aux Etats-Unis au tarif de 79,99 dollars. Pour le moment, on ne connaâit pas encore son prix de vente en Europe mais tout porte à croire qu’il devrait se situer aux alentours de 80 – 90€.

Le GPI Case 2 W est déjà référencé sur Amazon.fr mais son prix de vente n’est pas connu.