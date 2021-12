Retroflag présente le GPI Case 2 : un boîtier Game Boy pour l’émulation retrogaming

Le fabricant Retroflag, spécialisé dans les boîtiers et accessoires rétrogaming, semble très productif en ce moment. En effet, après avoir dévoilé le Pi Station Case le mois dernier (un boîtier pour Raspberry Pi qui ressemble à la Playstation 1) voilà maintenant qu’il annonce l’arrivée du GPI Case 2.

Tout comme le GPI Case 1er du nom que l’on avait passé en revue sur Bhmag dans cet article, le GPI Case 2 est un boîtier qui reprend le design de la mythique Game Boy de Nintendo. Vous l’aurez compris : les GPI Case 1 et 2 permettent de se fabriquer facilement une console de jeux rétrogaming portable.

Pour concevoir la nouvelle édition du GPI Case, le contructeur a apparemment écouté ses clients et les critiques que l’on pouvait faire au premier modèle. Il faut dire que le GPI Case 1 était très innovant à sa sortie et il offrait pas mal de fonctionnalités intéressantes, le tout avec un look rétro du plus bel effet. Mais il souffrait également de plusieurs imperfections que l’on a pointé du doigt dans notre dossier. A commencer par l’utilisation de banales piles AA de 1,5V au lieu d’une batterie, des boutons L et R peu pratiques, des débits en WIFI très faiblards et un son qui tirait parfois vers l’aïgu.

Quoi de neuf avec ce GPI Case 2 ?

Le GPI Case 2 arrive… et il apporte apparemment des améliorations intéressantes par rapport au premier modèle, tout en conservant le même form factor et le même design que le premier opus.

La bonne nouvelle pour commencer : fini les piles ! Désormais le GPI Case 2 intégre directement une batterie. Le fabricant a opté pour un modèle qui délivre une puissance de 4.000 mAh ce qui devrait permettre de jouer tranquillement quelques heures sans avoir à recharger la machine.

Deuxième bonne nouvelle : le GPI Case 2 utilise désormais non plus une carte Raspberry Pi Zero pour fonctionner (ou le nouveau Pi Zero 2 annoncé récemment) mais un Raspberry Pi Compute Module 4 (avec ou sans WIFI).

Autrement dit, le GPI Case 2 est animé par un Raspberry Compute Module 4 qui est beaucoup plus puissant que la gamme Pi Zero. Il faut dire que les CM4 sont plus proches des Raspberry Pi 4 que des Pi Zero et ils offrent un niveau de performance nettement plus élevé.

Autre bonne nouvelle : le GPI Case 2 dispose désormais d’un écran IPS de 3 pouces au lieu d’un écran de 2,8 pouces auparavant. L’écran affiche une définition de 640 x 480 pixels.

A noter également la présence de deux nouveaux boutons en façade situés juste au dessus des boutons Select et Start. Le premier permet d’activer un mode Turbo tandis que le second est un bouton Home qui permet de retourner au menu et/ou de revenir en arrière.

Par contre en ce qui concerne les boutons L et R il n’y a apparemment rien de nouveau sous le soleil puisque les deux boutons sont toujours situés à l’arrière de l’appareil et semblent toujours aussi peu accessibles (à voir toutefois à l’usage lors d’un éventuel test).

Là où le fabricant a innové par contre c’est au niveau des accessoires… En effet, le GPI Case 2 est disponible à la vente soit seul (80$) soit en bundle avec un dock (90$). Le dock peut servir à la fois à charger la batterie du GPI Case 2 ou à utiliser la console en mode sédentaire en la connectant facilement à un téléviseur.

Grâce au dock, le GPI Case 2 devient donc une console hybride, à la fois console portable mais aussi console de salon, ce qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler le dock de la Nintendo Switch. D’ailleurs tout comme lui il propose deux ports USB qui pourront être utilisés par exemple pour connecter des manettes de jeux.

L’arrivée du GPI Case 2 est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de rétrogaming. Le fait qu’il exploite désormais un Compute Module 4 est aussi une très bonne chose puisque ça signifie que le GPI Case 2 sera plus puissant que le GPI Case 1 et qu’il pourra donc permettre l’émulation d’un plus grand nombre de plateformes et donc de jeux.

Reste toutefois à voir si le regain apporté en terme performances ne va pas trop se faire ressentir sur l’autonomie de la machine. A voir…

Le GPI Case 2 est annoncé au prix de 79,99$ Outre Altantique alors que le pack compose d’un GPI Case 2 + dock est affiché à 89,99$.

Pour l’instant, Amazon.fr référence les deux produits ici et là mais ils ne sont pas encore disponibles en stock au moment de rédiger cette brève.

Plus d’infos ici sur le site du fabricant.