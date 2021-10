Malgré ses soucis d’approvisionnement et sa réorganisation récente, la fondation Raspberry Pi continue d’annoncer de nouveaux produits. Voici venir le Raspberry Pi Zero 2 W.

Voilà un Raspberry Pi Zero 2 W plus performant

Malgré ses soucis d’approvisionnement et sa réorganisation récente, la fondation Raspberry Pi continue d’annoncer de nouveaux produits. Pour être plus précis, ce n’est pas vraiment une nouveauté qui va voir le jour mais plutôt une mise à jour voire une évolution du Raspberry Pi Zero W qui est déjà au catalogue de la firme depuis quelques années.

En effet, la fondation annonce l’arrivée du Raspberry Pi Zero 2 W qui n’est autre qu’une version plus puissante du Raspberry Pi Zero W. Une petite carte Raspberry Pi très compacte que l’on avait utilisé par exemple pour concevenir une console portable à l’aide d’un GPI Case dans ce dossier.

Le Raspberry Pi Zero 2 W est plus puissant que son prédécesseur. Le SoC Broadcom BCM 2835 (ARM11 à 1 GHz) a été remplacé par un SoC BCM 27100A (Arm Cortex-A53 quad core à 1 GHz) secondé par 512 Go de RAM afin d’offrir une nette évolution des performances.

A noter que la carte est affublée d’un « W » ce qui signifie qu’elle supporte le « Wireless ». Autrement dit, elle supporte les connexions sans fil WIFI 802.11n à 2,4 GHz et Bluetooth 4.2.

Sa connectique se compose d’un port mini HDMI, un micro USB et un second micro USB pour l’alimentation. On trouve aussi un slot micro SD pour le stockage.

Voilà ses caractéristiques techniques complètes :

1GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A53 CPU

512MB SDRAM

2.4GHz 802.11 b/g/n wireless LAN

Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE), onboard antenna

Mini HDMI port and micro USB On-The-Go (OTG) port

microSD card slot

CSI-2 camera connector

HAT-compatible 40-pin header footprint (unpopulated)

H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30)

OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics

Micro USB power

Composite video and reset pins via solder test points

65mm x 30mm

Le Raspberry Pi Zero 2 W est annoncé au prix de 15 dollars. Espérons que la carte sera compatible prochainement avec les distributions Recalbox et Batocera afin de pouvoir l’installer dans un GPI Case et ainsi profiter d’une solution plus performante pour émuler encore mieux et encore plus de consoles d’antan.