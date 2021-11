Retroflag présente le PiStation Case : un boîtier pour Raspberry Pi 4 qui ressemble à la PS1

Le fabricant Retroflag est connu et réputé dans le domaine du rétrogaming depuis plusieurs années. Il commercialise en effet des manettes de jeu et des boîtiers pour Raspberry Pi qui reprennent grosso modo le design d’anciennes consoles de jeux.

Par le passé, Retroflag a déjà mis sur le marché des boîtiers pour Raspberry Pi 3 et 4 qui ressemblent à la Nintendo NES, à la Megadrive, à la Super Nintendo et à la Game Goy. Aujourd’hui, le constructeur s’attaque à un nouveau monument du milieu vidéoludique en annonçant la sortie du Pi Station Case. Il s’agit ni plus ni moins d’un boîtier pour Raspberry Pi 4 qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la mythique console Playstation de notre enfance, la PS1.

Le Pi Station Case reprend fortement l’apparence et le design de la PS1. Le boîtier est rectangulaire et de couleur gris comme la console d’antan. Il mesure 134,70 mm de long sur 90,50 mm de large et 38,70 mm d’épaisseur.

Sur la partie supérieure du boîtier, on trouve un bouton « Power » pour allumer et éteindre la machine, un bouton « Reset » pour (roulement de tambour…) faire un reset tout simplement.

Et petite surprise on trouve aussi un bouton « Open » comme sur la fameuse PS1. Ce bouton sert à ouvrir le capot. Par contre sous le capot on ne trouve pas de lecteur CD comme c’était le cas auparavant sur la Sony Playstation.

En effet une fois le capot ouvert on peut voir apparaître un eptit espace de rangement qui pourra servir par exemple à ranger ses cartes micro SD.

La partie avant du Pi Station Case fait apparaître deux ports usb en lieu et place des ports manettes Playstation. Les ports usb pourront servir pour la même chose : connecter des manettes usb, voire même pourquoi pas… une clé usb ou un disque dur.

Pour accéder au slot micro SD, il faudra par contre retourner le boîtier puisque l’emplacment pour micro SD est situé sous le Pi Station Case. Pas très pratique… mais bon normalement on ne change pas de carte micro SD toutes les 5 minutes.

A l’arrière du boîtier, on trouve la prise d’alimentation (au format USB C), deux ports micro HDMI et aussi une prise jack audio pour brancher un casque ou des enceintes. Deux petits trous sont également visibles sur la photo ci-dessous, ils servent à positionner un éventuel écran (on en parle un peu plus loin..).

Sur la partie droite de la bête, on découvre deux ports USB 3.0 et un port réseau.

Le Pi Station Case est annoncé aux Etats-Unis au tarif de 29,99 dollars. Un prix qui semble plutôt raisonnable vu le design du boîtier et vu les fonctionnalités propposées.

A noter que le Pi Station Case peut aussi être vendu en bundle avec un écran LCD à clipser sur le boîtier. Cela permet de transformer l’appareil en machine quasiment autonome puisque le module dispose d’un écran LCD de 4,3 pouces et intègre aussi des enceintes sétéréo. Le pack est annoncé à 89,99$ aux Etats-Unis. Pour l’instant on ne sait pas encore quand ni à quel prix ça sera disponible en Europe.