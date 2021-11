WinAmp : le retour du mort vivant

WinAmp est un lecteur mp3 qui a connu pas mal de succès dans les années 90. Depuis, le logiciel a quasiment été oublié par la plupart des utilisateurs…. et de nombreux autres logiciels lui ont volé la vedette.

Certes, de temps en temps on parle encore de WinAmp au travers d’une petite actualité (comme c’est le cas aujourd’hui) pour annoncer qu’il a été racheté (2014) ou qu’il va revenir incessamment sous peu (2018). Mais depuis de nombreuses années il n’y avait rien de concret à se mettre sous la dent jusqu’à ce qu’en octobre 2018 une version beta de WinAmp 5.8 fuite sur le net. Depuis pas de news, pas même une carte postale…

Alors est-ce qu’il y a enfin du neuf à propos de WinAmp ? Et bien oui et non ! Oui, car WinAmp a désormais un nouveau site tout beau tout neuf accessible sur winamp.com. Le site a totalement été revu.

Vous pouvez consuler le nouveau site ici. Et voilà ce qu’on peut lire dessus :

Il se passe quelque chose de grand. Nous construisons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement mis à jour, mais totalement remasterisé. Le nouveau Winamp vous connecte à votre musique où que vous soyez. Cela vous rapproche des artistes que vous aimez. Il abrite vos podcasts musicaux et stations de radio préférés.

Donc WinAmp nous fait un petit teasing pour annoncer que quelquechose arrive (en même temps ça fait trois ans que ça arrive..) et WinAmp nous invite à patienter encore…

Pour ceux que ça intéressent, on peut noter qu’il est possible de s’inscrire sur cette page pour faire partie des beta testeurs qui pourront essayer la prochaine beta de WinAmp.

On ne sait pas grand chose de plus pour l’instant et on ne sait pas si la nouvelle beta du programme arrivera dans quelques heures, dans quelques jours ou dans quelques années.