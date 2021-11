Les mots de passe les plus utilisés en France sont toujours aussi nazes

Selon une étude réalisée par Nordpass, les français ne semblent pas très sensibilisés concernant la protection de la vie privée. Ce n’est pourtant pas faute de rappeler régulièrement sur Bhmag et ailleurs qu’il faut utiliser des mots de passe les plus compliqués possibles pour se protéger du vol de données.

Pour un maximum de sécurité, les mots de passe doivent être le plus long possible et composés pêle-mêle de majuscules, de minuscules, de chiffres et de signes de ponctuation.

Et évidemment, il ne doit pas s’agir d’un mot commun que l’on peut trouver facilement dans le dictionnaire, car en cas d’attaque de type « brute force » il ne faudra que quelques minutes aux personnes malveillantes pour trouver le mot de passe.

Pire encore, d’après Nordpass il faut moins d’une seconde à l’assaillant pour trouver les mots de passe « 12345 », « azerty », « loulou » ou « bonjour ».

Quoiqu’il en soit, c’est quand même dingue qu’en 2021 il y ait encore des gens qui utilisent un mot de passe comme « 123456 » ou « azerty » pour protéger l’accès à leurs réseaux sociaux ou le compte client d’une boutique en ligne. Dans ces conditions, il n’est finalement pas étonnant qu’il y ait autant de personnes qui se fassent pirater leur compte facebook ou l’accès à leur site préféré.

D’après cette étude, voilà les 20 pires mots de passe utilisés en 2021 par les français.

123456 123456789 azerty 12345 000000 tiffany qwerty 1234561 loulou marseille doudou azertyuiop soleil 12345678 chouchou password 123123 111111 1234567 nicolas

Si votre mot de passe fait partie de cette liste, dépêchez-vous de le changer !