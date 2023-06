Vous possédez un disque dur WD My Cloud ? Il est urgent de le mettre à jour…

Comme vous le savez probablement, les disques durs WD My Cloud de Western Digital souffrent de problèmes de sécurité. Ce n’est pas franchement nouveau puisque ces modèles « connectés » sont victimes depuis quelques temps de failles de sécurité.

En avril dernier, les serveurs cloud du fabricant ont même été victimes d’une cyber attaque avec demande de rançon à la clé, ce qui a contraint Western Digital a fermé son service de stockage My Cloud pendant plusieurs jours. L’historique des incidents est listé ici.

Depuis, le fabricant a pris le choses en main et a colmaté une à une les failles de sécurité. Des mises à jour de firmware ont été mises en ligne pour plusieurs appareils afin de colmater les brèches et sécuriser l’accès au cloud.

De son coté, Western Digital a apparemment fait sa part du travail. Maintenant c’est au tour des utilisateurs et propriétaires de disques durs My Cloud de faire leur part du job en mettant à jour leurs appareils…

Le souci c’est qu’apparemment soit certains utilisateurs ne connaissent pas l’existence de ces menaces soit n’y font guère attention, c’est pourquoi de nombreux disques durs en circulation ont toujours des problèmes de sécurité, faute d’avoir été patché en temps et en heure.

Dans ces conditions, Western Digital a du prendre la décision de verrouiller l’accès à son service de stockage en ligne MyCloud à tous les « disques durs connectés » dont le firmware n’a pas été mis à jour et colmaté.

Du coup, depuis le 15 juin certains utilisateurs et possesseurs de disques durs WD My Cloud ont eu la surprise de constater que l’accès au service de stockage en ligne My Cloud était verrouillé.

D’après un bulletin de sécurité publié par Western Digital

« Les appareils dotés d’un firmware inférieur à 5.26.202 ne pourront pas se connecter aux services cloud Western Digital à partir du 15 juin 2023, et les utilisateurs ne pourront pas accéder aux données sur leur appareil via mycloud.com et l’application mobile My Cloud OS 5 jusqu’à ce qu’ils mettent à jour l’appareil avec le dernier firmware… Les utilisateurs peuvent continuer à accéder à leurs données en local. » « Nous publions périodiquement des mises à jour du micrologiciel pour les appareils My Cloud, My Cloud Home et SanDisk ibi afin d’améliorer la sécurité et la fiabilité des appareils. »

Si vous possédez un disque dur connecté fabriqué par Western Digital, il est vivement recommandé de mettre à jour votre appareil si ce n’est pas déjà fait. En effet, en ne mettant pas à vous le firmware de celui-ci vous exposez vos données à des failles de sécurité et vous n’avez plus accès a service My Cloud, qui est tout de même le principal intérêt de ces disques durs WD My Cloud (sinon autant prendre un disque dur normal).

Quels disques durs WD My Cloud sont concernés ?

Voilà la liste des appareils concernés par les failles de sécurité et dont le firmware doit être mise à jour pour retrouver un accès au service My Cloud :

My Cloud PR2100 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud PR4100 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud EX4100 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud EX2 Ultra : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud Mirror G2 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud DL2100 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud DL4100 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud EX2100 : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud : firmware 5.26.202 ou ultérieur

WD Cloud : firmware 5.26.202 ou ultérieur

My Cloud Home : firmware 9.4.1-101 ou ultérieur

My Cloud Home Duo : firmware 9.4.1-101 ou ultérieur

SanDisk ibi : firmware 9.4.1-101 ou ultérieur

Les firmwares et la procédure à suivre sont disponibles sur cette page.