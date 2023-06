Patriot sort un nouveau SSD M.2. : le Viper VP4300 Lite

Le Viper VP4300 Lite de Patriot commence à faire parler de lui. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x. A noter que ni le type de contrôleur ni le type de mémoire NAND Flash n’ont malheureusement été précisés par le fabricant. On n’a donc aucune information au sujet de ces deux spécifications techniques.

On sait simplement que ce SSD dramless est décliné en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1To, 2 To et 4 To et que Patriot destine son joujou aussi bien aux PC qu’aux consoles Playstation 5. En effet, le VP4300 Lite répond au cahier des charges de Sony ce qui le rend compatible avec la PS5. Il est donc possible d’installer le VP4300 Lite dans une PS5 en vue d’étendre sa capacité de stockage initiale.

En terme de performances, Patriot annonce que le Viper VP4300 offre les taux de transferts suivants :

VP4300 Lite 500 Go : 7.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture

7.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture VP4300 Lite 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture

7.000 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture VP4300 Lite 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture VP4300 Lite 4 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture

Couverts par une garantie de cinq ans, les Viper P4300 Lite de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To sont annoncés avec respectivement une endurance respective 400 TBW, 800 TBW, 1600 TBW et 3200 TBW. Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quel tarif il sera commercialisé.