FireCuda 540 : le premier SSD PCIe 5.0 de Seagate s’affiche sur le net

Pas encore annoncé officiellement par le constructeur, le SSD Seagate FireCuda 540 commence déjà à être référencé sur le net. On peut en effet apercevoir le FireCuda 540 sur Amazon.

Le FireCuda 540 est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x. Le type de contrôleur utilisé et le type de NAND Flash ne sont pas précisés.

Le FireCuda 540 existe en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

FireCuda 540 1 To : 9,5 Go/s en lecture, 8,5 Go en écriture

9,5 Go/s en lecture, 8,5 Go en écriture FireCuda 540 2 To : 10 Go/s en lecture, 10 Go en écriture

10 Go/s en lecture, 10 Go en écriture FireCuda 540 4 To : 10 Go/s en lecture, 10 Go en écriture

Les FireCuda 540 de 1, 2 et 4 To sont donnés pour une endurance respective de 1000 TBW, 2000 TBW et 3940 TBW.

Le SSD de 2 To s’affiche à 581,94€ sur Amazon.fr. Pour le moment, les autres capacités ne sont pas référencés en France. On trouve toutefois le modèle 1 To référencé à 190$ Outre Atlantique (soit environ 206€ TTC)