Un nouveau SSD portable chez OCW : le Mercury Elite Pro Mini

Le constructeur OWC vient de présenter un nouveau dispositif de stockage qui porte le nom de Mercury Elite Pro Mini. C’est un SSD externe qui dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s.

Le SSD propose une capacité de stockage allant de 480 Go à 4 To et il offre des débits pouant atteindre 542 Mo/s.

Le boîtier du Mercury Elite Pro Mini est en aluminium. Il mesure 124 mm x 24 x 72 mm et pèse 130 grammes.

Le modèle 480 Go est annoncé à 149$, le modèle 1 To à 229$, la version 2 To coûte quant à elle 419$ et enfin le modèle de 4 To qui est également le plus cher s’affiche à 889$. A noter que le boîtier peut également s’acheter nu sans SSD au prix de 42,99$.

A noter enfin qu’il existe également une variante du Mercury Elite Pro Mini qui inclut non pas un SSD mais un disque dur. La capacité est cette fois de 1 To (94$) et 2 To (119$).