Black Friday : les appareils connectés Netatmo à prix cassés

Pour le Black Friday, les appareils connectés de Netatmo sont proposés à prix casssés sur Amazon.fr. On peut par exemple dégoter en ce moment le thermostat Netatmo à seulement 119,99€, ce qui est un très bon prix pour un thermostat connecté de cette marque qui coûte généralement 179€. On peut aussi se procurer la station météo connectée à seulement 114,99€ au lieu de 189,99€ et pas mal d’autres produits comme on peut le voir ci-dessous.

Thermostat Netatmo et accessoires

– le thermostat Netatmo à 119,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 179€)

– la vanne connectée Netatmo à 57,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 79,99€)

– le kit de démarrage Netatmo pour chauffage collectif à 145,50€ sur Amazon.fr (au lieu de 199,99€)

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

– la caméra intérieure Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 199€)

– la caméra extérieure Netatmo à 198,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 299,99€)

– la caméra extérieure Netatmo avec sirène à 239,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 349,99€)

– les détecteur d’ouverture Netatmo à 74,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)

– la sirène intérieure Netatmo à 53,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 79,99€)

Station météo Netatmo et accessoires

– la station météo Netatmo à 114,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 169€)

– le module additionnel intérieur à 44,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 69€)

– le pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 68,77€)

– l’anémomètre Netatmo à 69,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)

– le capteur de qualité de l’air Netatmo à 65,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)

– le détecteur de fumée Netatmo à 70,90€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)