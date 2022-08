Quand papy WinAmp fait de la résistance… (historique du célèbre lecteur mp3)

Alors fiston, aujourd’hui on va parler d’un logiciel qui s’appelle WinAmp. C’est un programme qui permet de lire des fichiers audio. Tu n’étais pas encore né mon petit mais il faut savoir que WinAmp est sorti dans les années 90.

A cette époque on était tous des jeunes délinquants, des fous fous !!! On téléchargeait des fichiers mp3 tout pourri qu’on récupérait pendant la nuit via des logiciels comme Kazaa, Napster et d’autres programmes pas très catholiques.

Bref.. WinAmp faisait un carton car à l’époque il était le meilleur lecteur de fichiers mp3, mais il faut dire aussi que c’était quasiment le seul… donc on n’avait pas trop le choix non plus tu me diras…

Pendant une bonne décennie WinAmp a cartonné mais petit à petit il a été un peu oublié. Et on n’a plus trop entendu parler de lui. Et certains utilisateurs se sont tournés vers des logiciels du genre AIMP, Foobar2000, VLC, Mediaplayer, et bien d’autres.. Sans compter que le streaming (Deezer, Spotify, etc..) est aussi passé par là. Du coup, on n’a plus trop eu de nouvelles de WinAmp…

Aujourd’hui, on reparle de WinAmp car on vient d’avoir ces jours-ci quelques nouvelles du fameux logiciel. C’est donc l’occasion de mettre à jour notre petit historique consacré à WinAmp :

1997

Le première version de WinAmp voit le jour. Le programme est conçu par trois développeurs qui ont créé pour l’occasion la société Nullsoft.

1998

WinAmp 2.0 est disponible. Le programme cartonne car il est personnalisable facilement (via des skins) et surtout il est très léger et très pratique pour écouter les fichiers mp3 qu’on télécharge et s’échange un peu partout sur le net.

1999

L’entreprise NullSoft qui édite WinAmp se fait racheter par AOL (qui est principalement un fournisseur d’accès internet) pour la modique somme de 80 millions de dollars.

2002

Sortie de WinAmp 3.0. Le programme est boudé par les utilisateurs car il consomme énormément de ressources. Il est beaucoup plus gourmand que WinAmp 2.0 sans apporter de nouveautés transcendantes. Du coup, les développeurs sont contraints de développer WinAmp 3.0 tout en continuant aussi en parallèle WinAmp 2.0 pour les réfractaires qui veulent rester avec l’ancienne version du logiciel.

2003

Vu le fiasco de WinAmp 3.0, les développeurs retravaillent le logiciel et lui offrent un sérieux lifting couplé à quelques nouvelles fonctionnalités. Le programme a maintenant une nouvelle interface graphique, les développeurs font l’impasse sur WinAmp 4.0 et publient directement la version 5.0 de WinAmp (et bizarrement à l’époque quasiment personne ne le remarque ou ne s’en offusque)

2007

Pour fêter les 10 ans de WinAmp (qui est sorti en 1997 rappelons-le) les développeurs publient une version anniversaire : WinAmp 5.5. Le logiciel peut maintenant afficher les pochettes des albums, ils offrent de nouvelles fonctions et ils affichent par défaut un nouveau skin.

2010

Sortie de WinAmp 5.6. Le logiciel supporte désormais le WIFI. Il intègre aussi un nouveau codec ce qui lui permet de supporter les fichiers VBR (Variable Bite Rate) autrement dit les fichiers audio à débits variables.

2013

Sortie de WinAmp 5.66 puis dans la foulée de WinAmp 5.666. AOL annonce que ce seront les deux dernières versions de WinAmp à voir le jour. En effet, AOL a décidé d’arrêter le développement de WinAmp et annonce que le site WinAmp.com fermera définitivement ses portes à la fin de l’année (mais au final le site ne sera jamais fermé).

2014

En 2014, on apprend un beau matin et à la surprise générale que WinAmp venait de se faire racheter par une boîte belge baptisée Radionomy spécialisée dans les WebRadios. Le montant n’est pas connu mais officieusement il se murmure que Radionomy aurait déboursé de 5 à 10 millions d’euros pour acquérir ce qu’il reste de WinAmp.

2018

On apprend en 2018 que WinAmp va faire son grand retour. Un retour qu’on attendait plus vraiment.. mais comme on est nostalgique on s’est dit que ça serait super quand même que ce bon vieux logiciel fasse son come back. Vers la fin de l’année, une version beta de WinAmp 5.8 fuite sur le net. Elle apporte quelques nouveautés mais principalement des correctifs de bugs. Bref, pas de quoi sauter au plafond ! Depuis le temps qu’on attendait on s’attendait à mieux…

2021

Mine de rien, nous voilà en 2021 ! Et cette fois-ci on découvre que le site WinAmp.com a eu droit à un petit lifting. Pour l’occasion, on a même droit à un petit teasing pour annoncer l’arrivée prochaine de WinAmp 6.0 qui pourrait être une super version qui va tout déchirer d’après l’éditeur (mais on n’y croit plus vraiment…)

Sur le site on peut lire : « Il se passe quelque chose de grand. Nous construisons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement mis à jour, mais totalement remasterisé. Le nouveau Winamp vous connecte à votre musique où que vous soyez. Cela vous rapproche des artistes que vous aimez. Il abrite vos podcasts musicaux et stations de radio préférés. »

2022

Nous voilà maintenant arrivé à l’été 2022. On découvre cette fois qu’une nouvelle version de WinAmp est enfin disponible en téléchargement sur le forum de WinAmp. Il s’agit non pas de WinAmp 6.0 comme cela nous a été teasé l’an dernier mais une version 5.9 RC1 de WinAmp. Le programme est maintenant officiellement compatible avec Windows 11 et il apporte quelques nouveautés et correctifs.

Les développeurs annoncent que cette version est « l’aboutissement de 4 ans de travail depuis la version 5.8. Deux équipes de développement et une période de pause induite par la pandémie entre les deux. […] La partie la plus importante et la plus difficile était en fait la migration de l’ensemble du projet de VS2008 vers VS2019 et faire en sorte que tout soit construit avec succès. Les bases sont maintenant posées et nous pouvons maintenant nous concentrer davantage sur les fonctionnalités. »

Rendez-vous en 2023 ou peut-être en 2024/2025 pour connaître la suite de ce feuilleton…