Explorateur de fichiers la barre d’adresse nouvellement conçue reconnaît les dossiers locaux et cloud. Il affiche également la status de votre fichier. Pour les utilisateurs de Microsoft OneDrive, la barre d’adresses contient désormais votre Synchronisation OneDrive status et un menu volant de quota.

Un nouveau volet d’informations dans Explorateur de fichiers (ALT + Maj + P) vous permet d’accéder au contenu associé, de rester informé de l’activité des fichiers et de collaborer sans ouvrir de fichier. Lorsque vous sélectionnez un fichier dans Explorateur de fichiers et que vous activez le volet, le volet affiche des informations contextuelles sur le fichier. Cela inclut une miniature de fichier, son status de partage et son bouton, les e-mails, etc. Pour l’activer, sélectionnez le menu Affichage et choisissez le volet Détails. Utilisez ensuite le bouton situé sur le côté droit de la barre de commandes pour activer le volet.