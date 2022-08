Epic Games offre le jeu Unrailed! cette semaine

Après le jeu daubé de la semaine dernière, Epic Games a décidé de se rattraper en nous offrant un jeu plutôt cool cette semaine qui porte le nom de Unrailed!. C’est un jeu multi joueur dans lequel il faut construire une voie ferrée avec l’aide d’autres joueurs afin que le train puisse traverser les différents mondes sans emûche. C’est plutôt sympathique et amusant. Et en plus c’est gratuit. Donc ça se tente…

Synopsis

Unrailed! est un jeu multijoueur en ligne ou en local chaotique de construction ferroviaire où il vous faudra travailler en équipe pour construire une voie ferrée à travers des mondes générés de manière procédurale. Gérez les rencontres aléatoires avec les habitants, améliorez votre train et ne le laissez pas dérailler !

Récoltez des ressources et construisez des rails pour étendre votre voie ferrée et empêcher le train d’en atteindre la fin. Mais faites attention, chaque outil est unique en son genre. Coopération et coordination sont les maîtres-mots de la survie de votre équipe au cours de cette aventure toujours palpitante !