Street Fighter 6 : un nouveau trailer de gameplay est disponible

Comme on l’a vu en juin dernier, Street Fighter 6 est actuellement en cours de préparation chez Capcom. Voici un nouveau trailer de gameplay.

Comme on l’a vu en juin dernier, Street Fighter 6 est actuellement en cours de préparation chez Capcom. Le jeu offrira des graphismes améliorées, plusieurs nouvelles fonctionnalités en terme de jeu et différents modes de jeu : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

Street Fighter 6 sortira officiellement dans le courant de l’année 2023. Il est prévu sur les platerformes suivantes : PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S et Xbox Series X (mais pas sur Nintendo Switch apparemment).

Si on parle à nouveau de SF6 aujourd’hui, c’est parce qu’un nouveau trailer du jeu vient d’être publié par l’éditeur. On peut y découvrir quelques phases de gameplay des personnages Kimberly et Juri. Le voilà :

Et si vous avez râté le trailer précédent, le voici :