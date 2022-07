Bon Plan : les SSD Crucial MX500 de 500 Go, 1 To et 2 To à petits prix

Le SSD Crucial MX500 est un SSD au format 2,5 pouces qu’il n’est plus nécessaire de présenter tant sa renommée et ses performances le précédent. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’examiner les modèles 500 Go et 1 To sur Bhmag via notre test du Crucial MX500 de 500 Go et notre test du Crucial MX500 de 1 To.

Pour rappel, les MX500 sont équipés d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. Les SSD offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Aujourd’hui, l’ensemble de la gamme MX500 est en promotion sur Amazon.fr qui la bradent à d’excellents tarifs :

Voir nos tests :