C’est officiel : Street Fighter 6 sortira en 2023 !

Si vous aimez la bagarre, la castagne, les combats et les Hadoken, vous allez être servis puisqu’un nouvel épisode de Street Fighter est sur le point de débarquer… Déjà annoncé en février dernier, la sortie de Street Fighter 6 vient d’être officialisée par Capcom et un premier trailer a été diffusé.

Trente cinq ans après le premier épisode de la saga, Street Fighter 6 verra le jour dans le courant de l’année 2023. Le jeu sera disponible sur la plupart des plateformes du marché, à savoir : PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. Apparemment seule la Nintendo Switch n’aura pas droit à ce nouvel opus…

D’après l’éditeur, Street Fighter 6 offrira de nouveaux graphismes améliorés mais aussi trois nouveaux modes de jeu : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub. Le jeu intégrera aussi des commentaires en temps réel des différentes actions réalisées à l’écran. Le joueur pourra choisir la personnalité du commentateur parmi plusieurs personnages. A priori les commentaires seront proposés en anglais ou en japonais mais ils seront sous-titrés automatiquement en 13 langues différentes afin d’être compréhensibles par tous les joueurs quel que soit sa nationalité.

Il sera possible de jouer en mode Arcade, de jouer en mode versus en local ou de faire des matchs en ligne. Un mode entraînement sera également proposé. A noter que pour faciliter la vie des débutants, il sera possible de lancer des coups spéciaux en pressant simplement un bouton et une direction. A noter aussi la présence d’une nouvelle jauge (sous la jauge de vie) qui permet d’exécuter cinq techniques distinctes afin d’améliorer les capacités offensives ou défensives du joueur.

Au final, Street Fighter 6 déboulera sur PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X dans le courant de l’année prochaine. On aura sûrement l’occasion de découvrir de nouveaux screens ou de nouveaux trailers d’ici là.