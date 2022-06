Le jeu Wolfenstein: The New Order est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Si vous avez connu Wolfenstein 3D dans les années 90 vous serez ravi de découvrir ce titre qui reprend grosso modo le même principe

Epic Games offre le jeu Wolfenstein: The New Order

Le jeu Wolfenstein: The New Order est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Si vous avez connu Wolfenstein 3D dans les années 90 vous serez ravi de découvrir ce titre qui reprend grosso modo le même principe (à savoir dézinguer tout ce qui bouge…) mais avec un graphisme beaucoup plus moderne et beaucoup plus prenant.

Pour la petite histoire, sachez que le jeu est gratuit jusqu’au jeudi 9 mai. Vous pouvez le télécharger ou simplement l’ajouter à votre ludothèque en vous rendant sur cette page de l’Epic Games Store.

Synopsys :

Wolfenstein: The New Order remet au goût du jour la série qui a créé le genre du FPS. Situé dans une version alternative des années 1960, ce jeu vous emmène dans un nouveau monde dominé par un ennemi bien connu qui a totalement modifié le cours de l’Histoire.