Street Fighter 6 se confirme : date de sortie, trailer et beta fermée

Comme vous n’êtes pas sans le savoir si vous êtes un fidèle lecteur de Bhmag, le jeu Street Fighter 6 sortira l’année prochaine. On en parlait déjà sur le site ici, là ou encore là.

Si aujourd’hui, on parle à nouveau de la nouvelle version de ce célèbre jeu de combat c’est parce que l’éditeur a dévoilé de nouvelles informations.

A commencer par la publication d’un nouveau trailer :

On sait aussi que Street Fighter 6 sera commercialisé à partir du 3 juin 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series X et PC (Steam). Mais pour ceux qui le souhaitent, il est même déjà possible de précommander le jeu ici.

Trois éditions de Street Fighter 6 sont proposées : l’édition standard, l’édition Deluxe et l’édition Ultimate qui intègrent plus ou moins de personnages, de tenues et de bonus en tous genres.

A noter qu’une nouvelle beta fermée du jeu sera disponible à partir du 16 décembre. Si vous souhaitez découvrir le titre en avant première et l’essayer, il suffit de vous inscrire via ce lien.

