ADATA promet un SSD PCIe 5.0 de 8 To pour le CES 2023

Le CES 2023 n’ouvrira ses portes qu’à partir du 5 janvier prochain, et pourtant le fabricant ADATA commence d’ores et déjà à teaser ce qu’il va annoncer durant le salon.

Le CES 2023 n’ouvrira ses portes qu’à partir du 5 janvier prochain, et pourtant le fabricant ADATA commence d’ores et déjà à teaser ce qu’il va annoncer durant le salon. Et apparemment il va y avoir du lourd…

En effet, le constructeur prévoit de dévoiler un SSD M.2. NVMe haut de gamme à destination des joueurs. Le SSD fera partie de la série « XPG » du fabricant. A priori, le SSD s’appuiera sur les prototypes dont on parlait l’année dernière.

Le SSD exploitera une interface PCI Express 5.0 4x compatible avec la norme NVMe 2.0. Il embarquera de la mémoire NAND Flash 3D et un contrôleur Silicon Motion (ou InnoGrit). A noter que le SSD sera doté d’un imposant dissipateur thermique afin de conserver au frais les puces de NAND Flash et le contrôleur. On apprend à ce sujet que le dissipateur sera un modèle breveté.

Le SSD sera décliné en plusieurs « grosses » capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To. Du côté des débits, l’engin devrait être capable d’atteindre des taux de transferts de 14.000 Mo/s. Bref…. un monstre de performances et de capacités. Reste à voir ce qu’il vaudra dans la pratique, quand il sera effectivement commercialisé et quel sera son prix de vente.

A noter qu’en parallèle de cette nouveauté, ADATA prévoit aussi d’exposer durant le CES 2023 un SSD portable équipé d’une connectique USB4, des modules de mémoire DDR5 « XPG Caster » à 8.000 MT/s, une alimentation XPG Fusion Titanium capable de délivrer une puissance de 1.600 Watts ou encore un boîtier de PC E-ATX « XPG BATTLECRUISER II ».