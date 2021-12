ADATA nous prépare des SSD M.2. NVMe câblés en PCI Express 5.0

En plus de travailler sur un prototype de produit hybride mi souris mi SSD, le fabricant ADATA a aussi dans ses cartons deux projets de SSD M.2. NVMe utilisant une interface PCI Express 5.0.

Pour l’instant, les deux unités de stockage n’existent qu’à l’état de prototype mais nul doute que des versions commerciales devraient arriver assez rapidement en boutique…

Les deux SSD imaginés par ADATA portent le nom de Project Nighthawk et Project BlackBird. Ce sont des SSD qui exploitent la norme PCI Express 5.0 4x et qui tirent partie du protocole NVME 2.0.

Le SSD « Project Nighthawk » exploite un contrôleur Silicon SM2508 et il est en mesure d’offrir des taux de transferts de 14 Go/s en lecture et de 12 Go/s en écriture.

De son côté, le SSD « Project BlackBird » embarque un contrôleur InnoGrit IG5666 et il propose des débits de 14 Go/s en lecture et de 10 Go/s en écriture.

Dans les deux cas, les SSD seront déclinés en plusieurs capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To afin de puivoir stocker un maximum de données.

Comme vous pouvez l’imaginer, les deux SSD PCI Express 5.0 d’ADATA offrent des performances élevées ; leur prix de vente risque donc lui aussi d’être élevé, nouveauté oblige.

Le constructeur a prévu de présenter les deux modèles à la presse et au public durant le CES 2022. Reste à voir si le salon sera (ou non) maintenu d’ici là et si les annonces se feront IRL ou en ligne.