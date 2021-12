CES 2022 : ça commence à sentir le roussi pour l’événement physique…

L’édition 2022 du CES est censé se tenir à Las Vegas la semaine prochaine, du 5 au 8 janvier, mais apparemment ça commence à sentir mauvais pour le célèbre salon high tech puisque de nombreux exposants annulent tour à tour leur venue.

Principale raison de ce virage à 180° chez les exposants : la prolifération de plus en plus rapide de l’épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis causés notamment par le variant Omicron.

Face à la reprise soudaine de la pandémie, bon nombre d’exposants ne souhaitent plus se rendre aux Etats-Unis et participer à un salon qui brasse généralement une quantité astronomique de visiteurs.

Par principe de précaution, certains exposants ont donc annulé purement et simplement leur venue à Las Vegas. C’est notamment le cas de : Amazon, Google, Microsoft, Lenovo, Tiktok, Twitter, Facebook, et bien d’autres… La plupart indiquent néanmoins qu’ils tiendront une conférence en ligne pour dévoiler leurs nouveautés.

Pour le moment, la société organisatrice du CES, la CTA (Consumer Technology Association) n’a pas encore communiqué officiellement concernant ces annulations. Pour l’instnant l’événement physique est maintenu, mais il est fort probable que la CTA soit amenée à communiquer dans les jours et les heures qui viennent concernant le maintien ou non du salon en présentiel.

A la date du 24 décembre, la CTA se voulait rassurante et annoncée sur Twitter que plus de 2.200 entreprises high tech avaient confirmé leur participation au CES 2022. Mais depuis cette date, de nombreuses sociétés se sont décommandées… Reste donc à voir si de nouvelles dispositions (en plus de celles déjà prévues) seront annoncées prochainement..