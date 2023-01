ADATA SE920 : un SSD portable USB4 avec des débits de 3.800 Mo/s

Le CES 2023 est l’occasion pour ADATA d’exposer son tout premier SSD portable à la norme USB4. Pour rappel, cette norme dont ont a déjà eu l’occasion de parler sur le site (voir ici) permet théoriquement d’atteindre des débits de 40 Gbps.

D’après ADATA, son SSD portable SE920 qui succédera donc au SE900G (qui est équipé en USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gbps) sera capable d’offrir des taux de transferts de 3.800 Mo/s en lecture et 3.200 Mo/s en écriture grâce à cette nouvelle interface.

A noter qu’on trouve à l’intérieur du SSD ADATA SE920 un SSD M.2. NVMe PCI Express 4.0 d’une capacité de 1 To ou 2 To (suivant les modèles) connecté à un contrôleur ASMedia ASM2464PD faisant le pont entre les interface PCIe 4.0 etUSB4.

Mis à part ça, le SSD est un modèle portable qui est équipé d’un boîtier en aluminium brossé. Il semble plutôt joli. On peut apercevoir sur le boîtier des aérations pour permettre au SSD de mieux respirer et d’évacuer la chaleur. Il faut dire qu’avec des débits pareils et le fait que le SSD soit encapsulé dans un boîtier, il doit être nécessaire d’avoit une bonne ventilation pour éviter que les puces ne chauffent trop.

Pour l’instant, le produit a simplement été annoncé au CES. On ne sait pas quand il sera disponible dans le commerce ni à quel prix.