Le SSD PCIe 5.0 d’ADATA se montre au CES

Le SSD PCI Express 5.0 d’ADATA fait à nouveau parler de lui durant le CES de Las Vegas. Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de parler de ce modèle ici et là.

Le SSD PCI Express 5.0 d’ADATA fait à nouveau parler de lui durant le CES de Las Vegas. Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de parler de ce modèle ici et là. Nos confrères du site TechPowerUp ont pu apercevoir ce SSD XPG sur le stand du constructeur ADATA.

Le SSD exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0 Le SSD se compose d’un contrôleur Silicon Motion SM2508 couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD d’ADATA est décliné en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To. A noter qu’au niveau des performances, il est question de taux de transfert pouvant aller jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 12.000 Mo/s en écriture, le tout avec 2 millions d’iOPS en lecture/écriture 4K.

Ce nouveau SSD s’annonce fort prometteur sur le papier. Et comme on peut le voir sur les photos : le constructeur a apparemment pensé à tout puisque l’appareil est équipé non seulement d’un dissipateur en aluminium pour garder les puces au frais mais aussi d’un ventilateur pour mieux dissiper la chaleur dégagée par les puces de NAND de Flash et le contrôleur, ce qui ne sera pas du luxe étant donné que les SSD plus ils sont performants plus ils ont tendance à chauffer.

Pour l’instant on ne connaît ni le prix ni la date de sortie de ce SSD PCIe 5.0.