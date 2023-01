Edito : comment et pourquoi mon année 2022 fut une année de merde

Suite à la publication de cette news et aux nombreux mails que j’ai reçu pour me demander de mes nouvelles, j’ai tenu à publier un petit édito afin de vous expliquer pourquoi Bhmag a tourné au ralenti ces derniers mois.

Peut-être l’avez-vous constaté : depuis juillet le site a été moins souvent mis à jour qu’auparavant. Il y a eu moins de news et moins de tests de ma part. C’était les congés pour beaucoup d’entre nous mais ça n’explique pas tout… Notez que j’ai quand même posté quelques actualités de temps en temps quand c’était possible et surtout quand j’étais en état de le faire.

Ceux qui suivent Bhmag depuis longtemps le savent : je suis seul aux manettes du site aussi bien pour le contenu rédactionnel (actus, tests matériel, astuces), l’administratif (compta, facture), le marketing (publicités, partenariat) ou au niveau technique. Parfois c’est assez difficile pour moi de tout gérer en même temps, mais ces derniers temps c’était encore pire.

Et cela s’explique de la façon suivante : j’ai été malade pendant presque six mois !! Et je peux vous dire que six mois c’est long, très long ! Certains d’entre vous le savent peut être déjà car j’en ai parlé sur le forum : j’ai été totalement aphone et donc dans l’impossibilité de parler et de prononcer le moindre mot pendant presque 6 mois. Ajouter à cela un état de fatigue très important et le fait que j’ai perdu 7 kilos entre juillet et novembre, et je peux vous dire que j’étais un vrai légume durant la moitié de l’année.

Que s’est-il passé ?

Tout à commencer fin juin. Je me sentais très fatigué et je dormais très mal. Mon état de santé a empiré petit à petit. Début juillet, ma voix était de plus en plus éraillée, j’avais du mal à déglutir et à avaler des aliments. Très vite je n’arrivais plus à parler et le simple fait d’essayer de parler me fatiguait encore plus.

De rendez-vous chez le médecin en rendez-vous chez le médecin, j’ai eu droit à une flopée de verdict et de traitement en tous genres durant les mois de juillet – août : cortisone, antibiotique, inhalations, re antibiotique, re cortisone, etc… je n’en voyais pas le bout et je commençais à en avoir marre car rien ne s’améliorait et j’étais de plus en plus fatigué. Une vraie loque. Et ce que je ne savais pas encore à l’époque c’est que ça n’était que le début d’un parcours du combattant encore très très long…

Bref les médecins ne savaient pas ce que j’avais. Même les urgences que j’ai consulté car je n’arrivais plus à parler ni à bien respirer ne pouvaient se prononcer. J’ai eu droit à des examens et des prises de sang pour savoir si ça n’était pas lié à un problème de thyorïde, un cancer ou une tumeur. Mais apparemment (et gros soulagement) ça n’était pas ça.

Néanmoins, tous me conseillaient de prendre un rendez-vous chez un spécialiste, un ORL, pour diagnostiquer précisémment quel était le problème avec ma voix. Tout le monde se doutait que ça pouvait venir de mes cordes vocales mais pourquoi, comment, qu’est-ce qui passe ? Personne ne savait…

Le souci c’est qu’en pleine période estivale : TOUS les spécialistes (j’ai bien dit TOUS les spécialistes) sont en vacances. Impossible d’avoir le moindre rendez-vous. Et quand un secrétariat daignait répondre il me donnait un rendez-vous pour janvier voire février 2023 alors que je vous rappelle nous sommes en août 2022 et que je suis déjà au bout du rouleau.

Bref… plus ça va plus ça empire. Je crois que je n’en verrais jamais la fin, je suis complètement usé. Je n’ai même plus envie de manger tellement ça me fait mal de manger et d’avaler. On n’arrête pas d’appeler des spécialistes pour essayer de décrocher un RDV. Personnellement je n’essaye même plus car je suis débousé, fatigué et de toute façon je n’arrive même pas à aligner deux mots.: les gens comprennent rien à ce que j’essaye de dire. Même mon entourage ne comprend rien à ce que je dis. Du coup, ma femme et ma mère ont pour mission d’appeller tous les ORL de la région. Elles font du forcing chez tous les spécialistes de la région. Et enfin miracle ! Au bout de je ne sais combien d’appels… Un beau jour à force de persister et d’insister un rendez-vous ORL est (enfin) trouvé pour la fin du mois d’août.

Le spécialiste me fait une endoscopie ORL (pour faire simple : une caméra par le nez). Elle révèle que mes cordes vocales sont horriblement irritées. Elles sont rouges vifs. L’ORL me donne des médicaments et des inhalations à faire plusieurs fois par jour. Je dois également voir d’autres spécialistes pour appronfondir les recherches et trouver la cause.

Résultat : les médicaments et les 6 inhalations par jour que j’ai faites pendant deux mois consécutifs (septembre-octobre) n’ont aucun effet sur moi. Au final ça n’a servi à rien du tout. Je suis toujours dans le même état. Ca a même un effet secondaire encore pire : certaines inhalations à base d’huiles essentielles me rendent encore plus vaseux, encore plus fatigué. J’ai l’impression d’être complètement bourré ou drogué en permamence.

Comble de l’ironie quand je veux dormir je n’y arrive pas car je m’étouffe dès que je suis allongé. Du coup je dors à moitié assis et je dors très mal et très peu, ma gorge et mes cordes vocales sont tellement enflées que j’ai énormément de mal à respirer.

Finalement, après des rendez-vous chez le médecin, aux urgences, chez l’ORL, chez l’orthophoniste, chez l’ostéopathe et après des prises de sang, des échographies, après des heures et des heures d’inhalation, après une flopée de médocs en tous genres, c’est finalement le gastro entérologue qui trouvera enfin le verdict vers la mi septembre : tous mes problèmes de santé viennent de mon estomac !

En effet, une fibroscopie (caméra par la bouche jusqu’à l’estomac) révèle que mon estomac est devenu trop acide. On ne sait pas vraiment pour quelle raison mais mon estomac est devenu beaucoup trop acide que la normale. Cela génère un reflux gastrique très important ce qui a provoqué par effet boules de neige une oesophagite peptique très sévère (mon oesophage est rouge vif sur les photos) et une inflammation très sévère des cordes vocales. En gros : mon estomac est tellement acide que toute l’acidité est remontée jusqu’en haut et a touché tous mes organes jusqu’aux cordes vocales. Super :/

Le 15 septembre 2022, le gastro entérélogue m’a prescrit un traitement carabiné à base d’IPP (inhibiteurs de la pompe à protons). Il a fallu attendre jusqu’à la mi novembre pour que le traitement porte ses fruits. L’oesophagite a disparu ves la mi novembre. Ma voix, elle, est revenue à la normale à la fin du mois de novembre, soit presque 6 mois après les premiers symptômes. Je n’y croyais plus. Même l’ORL n’était pas très optimiste pour mes cordes vocales quand il voyait dans quel état elles étaient… Au final, le traitement a quand même marché ce qui a été un très gros soulagement.

Et maintenant ?

A l’heure où je rédige cet édito nous sommes le samedi 7 janvier 2023 et ça va beaucoup mieux. Je suis toujours sous traitement IPP. Ce n’est pas encore la super forme à 100% mais ça va mieux. Je parle normalement. Je revis normalement. Je suis toujours fatigué mais beaucoup moins. Je dors bien, pas tout le temps mais ça s’améliore. Au niveau alimentaire je suis au régime strict : plus de café, plus de coca, plus de produits épicés, plus de tomates, plus de soupe, etc… Mis à part ça, j’ai d’autres spécialistes à voir pour déterminer si je dois me faire opérer de l’estomac pour corriger définitivement le problème… car la prise d’iPP n’est pas forcémment recommandée sur le long terme.

Comme vous avez probablement pu le voir, j’ai été un peu plus actif sur le site ces derniers temps. Bhmag tourne maintenant sur un nouveau serveur dédié. J’ai commencé à republier pas mal de news et même un test (celui du routeur Synology RT6600ax). Et d’autres articles arrivent… En ce qui concerne le concours pour l’anniversaire des 22 ans de Bhmag rassurez-vous c’est toujours d’actualité. Je n’ai pas pu m’en occuper cet été vu les circonstances mais je peux vous annoncer qu’il sera mis en ligne lundi prochain.

Bref… je suis désolé si j’ai été beaucoup moins présent ces derniers temps. Je suis désolé aussi de vous ennuyer avec cet édito. Comme vous le savez je ne suis pas du genre à raconter ma vie sur le site car ce n’est pas le lieu. Mais je tenais tout même à vous tenir informé par respect envers vous qui me suivaient depuis longtemps et par respect aussi envers ceux qui m’ont contacté pour avoir de mes nouvelles que ce soit des lecteurs ou même des fabricants.

Je suis également conscient que certains en auront sûrement rien à faire. Je suis conscient aussi que finalement ce n’était pas si grave que ça comparé à d’autres maladies bien plus graves, bien plus importantes et bien plus invalidantes. Mais mine de rien cete période de ma vie a pourri mon existence pendant presque six mois. Ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir s’exprimer, être constamment fatigué et essouflé comme un boeuf, je ne souhaite à personne de vivre la même expérience. Merci à ceux qui m’ont lu jusqu’au bout.

Bonne année et prenez soin de vous. La santé c’est important, bien plus que le dernier CPU, le dernier SSD, le dernier jeu vidéo ou le dernier smartphone à la mode.