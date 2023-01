MSI dévoile deux nouveaux SSD PCIe 5.0 au CES

Le fabricant MSI profite du CES de Las Vegas pour exposer deux nouveaux SSD de dernière génération : le Spatium M570 et le Spatium M570 Pro. Les deux unités de stockage ont un nom assez proche car ils ont plusieurs points en commun.

Pour commencer : ce sont tous les deux des SSD M.2. NVMe au format 2280 qui exploitent une interface PCI Expres 5.0 4x compatibles NVMe 2.0. Ils utilisent tous deux un contrôleur Phison E26.

Les deux stockage se démarquent toutefois par le type de NAND Flash utilisé ainsi que par le type de refroidissement employé. Voici les détails pour chaque modèle.

MSI Spatium M570

Le Spatium M570 exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Ce modèle est annoncé avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 10.000 Mo/s en lecture comme en écriture. Le SSD est refroidi par un dissipateur thermique en aluminium.

MSI Spatium M570 Pro

De son côté, le Spatium M570 Pro embarque des puces de mémoire NAND Flash 3D à 232 couches développées par Micron. La version « Pro » est annoncée comme étant plus performante que la version classique : elle peut atteindre des taux de transferts de 12.000 Mo/s en lecture séquentielle et de 10.000 Mo/s en écriture séquentielle.

Du côté du refroidissement, on peut remarquer que le SSD est surmonté d’un imposant dissipateur thermique de couleur bronze avec des ailettes afin de dissiper au mieux la chaleur dégagée pes les puces de NAND Flash et le contrôleur.

Le fabricant prévoit de commercialiser le M570 et le M570 Pro avec des capacités de 1 To, 2 To et 4 To. Pour l’instant, on ne sait pas quand ils sortiront ni à quels tarifs.