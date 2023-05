Trois nouveaux SSD M.2. NVMe chez MSI…. Vraiment ?

En plus des SSD qui sont déjà au catalogue du constructeur, MSI annonce l’arrivée de trois nouveaux modèles : le M480 Pro, le M480 Pro HS et le M480 Pro Play.

En plus des SSD Spatium M480 et Spatium M480 Play qui sont déjà au catalogue du constructeur depuis quelques temps, MSI annonce l’arrivée de trois nouveaux modèles : le M480 Pro, le M480 Pro HS et le M480 Pro Play.

Les trois SSD partagent une partie de leurs caractéristiques techniques. Ce sont tous les trois des SSD M.2. NVMe qui exploitent une interface PCI Express 4.0, un contrôleur Phison E18 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Ils offrent tous les trois des débits de 7.400 Mo/s en lecture et de 7.000 Mo/s en écriture. Et ils sont tous les trois proposés en versions 1 To, 2 To et 4 To.

Mais quelles différences du coup ?

Et bien pour être honnête : pas grand chose… En effet, les SSD sont extrêmement proches et même identiques. En effet, la seule différence se situe au niveau du dissipateur thermique qui les équipe (ou pas d’ailleurs) :

Le M480 480 Pro est la version de base. Il est dépourvu de dissipateur. Le SSD est vendu nu. Libre à l’utilisateur d’en installer un (ou pas) en fonction de ses besoins.

Le M480 Pro Play est équipé d’un dissipateur thermique en aluminium à double finitation. Le but de celui-ci est de garder au frais les puces de NAND et le contrôleur. Et le dissipateur est suffisamment compact et fin pour que le M480 Play puisse être installé sans problème dans une console PS5 (d’où le nom de M480 Pro Play). Il répond aux spécifications énoncées par Sony.

Le M480 Pro HC est surmonté par un imposant dissipateur thermique en aluminium de couleur bronze. Sa structure en ailettes prend beaucoup de places. Elle est censée permettre une meilleure évacuation de la chaleur. D’après MSI, grâce à cet appareillage on peut espérer un gain pouvant aller jusqu’à 20°C par rapport à d’autres solutions.

Garantis cinq ans, les SSD de MSI seront disponibles prochainement en magasin. Pour l’instant, on ne connaît pas encore leurs prix de vente.