MSI Spatium M570 Pro : un SSD PCIe 5.0 performant mais très imposant

Plus qu’une arlésienne, le MSI Spatium M570 Pro est un SSD un peu « fantomatique » dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises sur Bhmag

Plus qu’une arlésienne, le MSI Spatium M570 Pro est un SSD un peu « fantomatique » dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises sur Bhmag (voir ici et là) sans qu’il soit réellement annoncé par le fabricant…

Mais aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre puisque MSI a enfin décidé de dévoiler officiellement le M570 Pro.

Le Spatium M570 Pro est une version revigorée du M570 « normal » sorti en mars dernier. Et bien que les deux SSD ont en commun une grande partie de leurs caractéristiques techniques, le M570 Pro est un modèle qui se veut plus haut de gamme et plus performant.

En effet, le Spatium M570 Pro exploite comme son petit frère une interface PCI Express 5.0 4x, de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E26 dont la réputation n’est plus à faire.

Le M570 Pro se détache néanmoins du M570 classique par ses taux de transferts plus élevés. Le M570 Pro peut en effet atteindre des débits de 14.178 Mo/s en lecture et des débits de 12.047 Mo/s en écriture alors que le M570 « plafonne » (entre guillemets car c’est déjà très bien) à 10.000 Mo/s en lecture comme en écriture.

Pour atteindre ce haut niveau de performances et pour éviter tous problèmes de « Thermal Throttle » comme certains SSD M.2. PCIe 5.0, MSI a équipé son SSD d’un imposant dispositif pour disssiper la chaleur. Une véritable usine à gaz très imposante, tellement grande d’ailleurs qu’on se demande s’il est encore (ou non) possible d’installer une carte graphique dans son PC avec un tel appareil déjà en place.

Le bestiau est exposé en ce moment sur le stand de MSI au Computex. On ne sait pas encore quand ni à quel tarif il sera commercialisé.