MSI officialise son SSD M.2. Spatium M570

Aperçu en janvier dernier lors du CES de Las Vegas, le SSD Spatium M570 vient (enfin) d’être officialisé aujourd’hui par le fabricant MSI. Comme on peut le voir sur les photos ci-contre, on a affaire un à un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui profite d’une interface PCI Expres 5.0 4x compatible NVMe 2.0.

Le Spatium M570 exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E26. Le SSD est refroidi par un dissipateur thermique en aluminium de couleur bronze. Deux capacités de stockage sont proposées : 1 To et 2 To.

Au niveau des performances, MSI promet des taux de transfert pouvant atteindre jusqu’à 10.000 Mo/s en lecture et 10.000 Mo/s en écriture, et jusqu’à 1.400K et 1.500K iOPS en lecture / écriture 4K.

Bref.. le M570 est une bête de course qui offre des débits élevés. L’endurance n’est pas en reste puisque le contructeur anonce une endurance de 700 To pour le modèle 1 To et 1.400 To pour le modèle 2 To.

Couvert par une garantie de cinq ans, le Spatium M570 sera disponible prochainement à un tarif non communiqué pour le moment.

A noter que le Spatium M570 Pro, plus performant que le M570 « classique » n’a pas encore été dévoilé par MSI.