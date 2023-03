Nvidia publie les pilotes GeForce 531.41 WHQL prêts pour Diablo 4

Le contructeur NVIDIA a mis en ligne une nouvelle fournée de pilotes GeForce à destination de ses cartes graphiques NVIDIA GeForce. Les nouvaux drivers portent le numéro de version 531.41 WHQL. Ils sont optimisés pour prendre en charge de nouveaux jeux et de nouvelles technologies.

Les GeForce 531.41 WHQL supportent la bêta ouverte de Diablo IV avec la prise en charge de la technologie DLSS 2 et Resident Evil 4. Les drivers supportent aussi le DLSS2 pour les jeux The Last of Us Part I, Smalland: Survive the Wild et Deceive Inc. ainsi que la mise à jour DLSS 3 de Forza Horizon 5. A noter que les drivers GeForce 531.41 WHQL supportent aussi la preview Ray Tracing (Over Drive Mode) de Cyberpunk 2077.

Les drivers 531.41 WHQL corrigent aussi les problèmes suivants :

Adobe application stability issues using 531.18 [4008751]

Enscape crash at startup with 531.18 [4008190]

Beamr – Issue with AV1 encoding in PTD=0 mode [3981172]

Derivative TouchDesigner – NVAR: crash when using multi-person tracking [3808674]

[Forza Horizon 5] Rainbow like artifacts in game after driver update [3839021]

[Portal with RTX] « Background application max frame rate » setting is getting engaged while game is in focus [3897352]

Disable Horizon Zero Dawn Resizable Bar profile on Intel platforms [3759681]

Vous pouvez télécharger les GeForce 531.41 WHQL sur le site de NVIDIA.