MSI lance les SSD M.2. Spatium M570 Pro FROZR et M482

MSI annnonce la sortie de deux nouveaux SSD M.2. NVMe : le Spatium M570 Pro FROZR et le Spatium M482. Le premier est un SSD M.2. NVMe PCie 5.0 alors que le second est un modèle PCIe 4.0.

MSI Spatium M570 Pro FROZR

Le Spatium M570 Pro FROZR est un SSD M.2. NVMe au format 2280. Il exploite une interface PCI Express 5.0 4x, de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E26.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, ce SSD offre la particularité d’être équipé d’un imposant dissipateur thermique. Des modèles de 1, 2 et 4 To sont annoncés avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 12.400 Mo/s en lecture et 11.800 Mo/s en écriture.

M570 Pro FROZR 1 To : 11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture

11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture M570 Pro FROZR 2 To : 12.400 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture

12.400 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture M570 Pro FROZR 4 To : 12.400 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture

La gamme M570 Pro FROZR est annoncée avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,6 millions d’heures. L’endurance atteint respectivement 700 TBW, 1400 TBW et 3000 TBW pour les SSD de 1, 2 et 4 To.

MSI Spatium M482

De son côté, le Spatium M482 tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E27. Ce existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par ces deux déclinaisons :

M482 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture (1000K/850K iOPS)

7.200 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture (1000K/850K iOPS) M482 2 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.400 Mo/s en écriture (1000K/950K iOPS)

Les Spatium M482 sont couverts par garantie de 5 ans et sont annoncés avec un MTBF de 1,5 millions d’heures. L’endurance atteint respectivement 600 TBW et 1200 TBW pour les SSD de 1 et 2 To.