La version 17.2.1 d’iOS est disponible en téléchargement

La firme de Cupertino vient de sortir précipatemment une nouvelle version de ses systèmes d’exploitation mobile : iOS et iPadOS. Les deux systèmes sont dès à présent disponibles en version 17.2.1 et la mise à à jour semble assez sensible puisque Apple indique les informations suivantes :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et est recommandée à tous les utilisateurs. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante

L’installation d’iOS 17.2.1 et d’iPadOS 17.2.1 est vivement recommandée pour tous les utilisateurs et possesseurs d’iPhone et d’iPad. Pour installer la mise à jour il faut sa rendre dans « Paramètres », « Général » puis « Mise à jour logicielle ».