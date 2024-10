MSI DATAMAG : un SSD portable magnétique en USB 3.2 Gen2x2

Le DATAMAG de MSI est un SSD portable très compact qui mesure 66 mm (longueur) x 66 mm ( largeur) x 13mm (hauteur) et qui pèse 81 grammes. Le SSD est équipé d’un contrôleur Phison PS2251-U18 et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD est doté d’une coque en aluminium de couleur noire qui facilite l’évacuation de la chaleur dégagée par le contrôleur et la mémoire. Le DATAMAG est muni d’un connecteur USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps).

Trois capacités de stockage sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To. D’après le fabricant, on peut espérer atteindre des débits de 1.600 Mo/s en lecture et de 1.500 Mo/s en écriture sur ce modèle.

A noter que grâce à son port USB C, le SSD peut être utilisé pour enregistrer des vidéos ProRes sur les iPhone 15 Pro (max) et 16 Pro (max). Pour faciliter son tansport, le DATAMAG peut alors se fixer au dos d’un smartphone (ou de tout autre appareil) grâce à son support magnétique.

Le SSD est couvert par une garantie de 5 ans. Il sera disponible prochainement dans le commerce. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.