MSI dégaine un nouveau SSD : le Spatium M580 FROZR

MSI étoffe aujourd’hui sa gamme de produits de stockage avec un nouveau SSD M.2. : le Spatium M580 FROZR. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui est équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 232 couches et il dispose d’un contrôleur Phison E26.

Ce nouveau SSD est équipé d’un énorme dissipateur thermique dont le but de garder le contrôleur et les puces de NAND au frais.

Le fabricant annonce que le M580 FROZR sera décliné en trois capacités : 1, 2 et 4 To et que son nouveau bébé pourra atteindre des taux de transferts de 14.600 Mo/s en lecture et 12.700 Mo/s en écriture.

Le bolide sera disponible prochainement en boutique. Le prix n’a pas été communiqué pour le moment.