Vente flash : 899,99€ PC portable gaming LENOVO LOQ 15IRH8

Le PC portable gaming LENOVO LOQ 15IRH8 est en promotion à 899,99€ sur Amazon.fr. C’est une machine plutôt bien équipée puisqu’elle est animée par un processeur Intel Core i5 12450H cadencé à 4,4 GHz. Le PC embarque 16 Go de RAM (extensible à 32 Go) et il est équipé d’un SSD qui offre une capacité de stockage de 512 Go.

LENOVO LOQ 15IRH8 à 899,99€ sur Amazon.fr

L’affichage est assuré par un écran Full HD d’une diagonale de 15,6 pouces capable de restituer une image de 1.920 x 1.080 pixels à la fréquence de 144 Hz. Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 éapulée de 8 Go de mémoire GDDR6 vient compléter l’ensemble.

Le PC portable Lenovo LOQ 15IRH8 est une machine polyvalente qui pourra être utilisée pour du gaming mais aussi pour de nombreuses autres tâches vu ses caractéristiques techniques. Sa connectique est assez complète puisque l’appareil offre trois ports USB A, un port HDMI, un port USB C, un port RJ45 Ethernet et une prise casque. Le support du Bluetooth et du WIFI 6 sont également inclus.