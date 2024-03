ASUS lance une nouvelle série de mini pc : les NUC 14 Pro

ASUS annonce la sortie d’une nouvelle série de mini pc baptisée NUC 14 Pro. Elle existe en deux variantes : Slim et Tall. Le modèle Tall se différencie par une épaisseur du boîtier plus importante qui se justifie par la présence d’un emplacement de 2,5 pouces SATA servant à accueillir aussi bien un disque dur qu’un SSD à ce format.

Mis à part ça les deux déclinaisons sont en tous points identiques puisqu’ils proposent la même connectique. A savoir : un port USB type C 3.2 Gen2x2 à 20 Gbps et deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gps) situés en façade tandis qu’à l’arrière on trouve : deux ports Thunderbolt 4, deux ports HDMI 2.1, une entrée d’alimentation, un port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB 2.0 et un port Ethernet 2,5 Gbps.

La gamme NUC10 Pro embarque un processeur Intel Core Ultra 3, 5 ou 7 en fonction des modèles. Elle dispose également d’une carte graphique Intel Arc et supporte Intel AI Boost suivant les versions.

Deux emplacements sont disponibles pour la mémoire vive, il s’agit de mémoire SODIMMs DDR5-5600 MHz à double canal. La machine peut supporter jusqu’à 96 Go de RAM. Au niveau du stockage, le mini pc offre deux emplacements pour SSD M.2. NVME PCie 4.0 : un slot au format M.2. 2280 et un au format 2242 (et un emplacement 2,5″ SATA comme déjà expliqué plus haut). Le support des technologies sans fil est également de la partie. Le NUC 14 Pro prend en charge le WIFI 6E AX211 (802.11ax) et le Bluetooth 5.3.

Voilà la liste des caractéristiques techniques annoncées par ASUS :

Processeurs Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 5 ou Intel Core 3

Carte graphique Intel Arc sur les SKU spécifiques

Intel AI Boost sur les SKU indiqués

SODIMMs DDR5-5600 MHz à double canal (jusqu’à 96 Go)

Slot M.2 22×80 pour SSD NVMe PCIe x4 Gen 4 ; slot M.2 22×42 pour PCIe x4 Gen 4 ; prise en charge des disques durs SATA 2,5 pouces (Tall kit)

Intel Wi-Fi 6E AX211 supportant 802.11ax et Bluetooth 5.3

Intel i226 2,5 Gb Ethernet (i225-LM sur les modèles vPro ; i226-V sur les modèles non-vPro)

La connectivité étendue comprend Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 et des connecteurs USB 2.0 internes

Le NUC14 Pro est une machine haut de gamme plutôt destinée aux professionnels voire aux entreprises. Pour l’instant on ne connaît pas encore son prix de vente. On sait simplement que les mini pc seront commercialisés prochainement et qu’il seront couverts par une garantie de trois ans.