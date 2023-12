Deux nouveaux mini PC avec processeurs Ryzen chez ASRock

ASRock annonce la sortie simultanée de deux nouveaux mini PC équipés de processeurs AMD : le 4X4 BOX-8640U et le 4X4 BOX-8840U. Les deux machines se différencient par la présence pour l’un d’un processeur Ryzen 5 8640U et pour l’autre d’un processeur Ryzen 7 8840U.

Pour information, le Ryzen 5 8640U dispose de 6 cœurs et 12 Threads et il est cadencé à 3,5 GHz avec boost à 4,9 GHz. Il embarque un total de 22 Mo de mémoire cache et il est annoncé avec un TDP de 28 Watts. De son côté, le Ryzen 7 8840U dispose de 8 coeurs et 16 Threads, il fonctionne à la fréquence de 3,3 GHz avec boost à 5,1 GHz et il embarque 24 Mo de mémoire cache.

Le Ryzen 5 8640U intègre un GPU Radeon 760M équipé de 8 cœurs cadencés à 2,6 GHz alors que le Ryzen 7 8840U opte pour un GPU Radeon 780M avec 12 cœurs cadencés à 2,7 GHz

A part les processeurs différents, les deux machines sont en tous points identiques et offrent scrupuleusement les mêmes caractéristiques techniques. On trouve donc le même boîtier de couleur noire dans les deux cas et les mêmes composants.

La carte mère des mini PC proposent deux emplacements DDR5 au format SODIMM et deux emplacements M.2. NVMe PCI Express 4.0 4x : un au format classique 2280 et un au format plus compact 2242. Un troisième emplacement M.2. est aussi disponible pour accueillir une carte d’extension WIFI 6 / Bluetooth 5.2.

Les machines offrent une connectique assez complète qui se compose de : deux ports RJ45 Ethernet (un port Gigabit et un port 2,5 Gbps), deux ports USB C répondant la norme USB 4 (compatibles Power Delivery), un port USB 3.1 Gen2 à 5 Gbps, deux ports USB 2.0, une prise casque et enfin deux ports HDMI 1.4b.

Les deux mini PC seront commercialisés en début d’année prochaine. A noter que les cartes mères seront également proposées à la vente à part afin de permettre aux bidouilleurs de fabriquer leurs propres mini PC, leurs propres barebones, etc… Reste à voir quel sera le prix de vente de tout ce beau monde.