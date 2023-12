Le fabricant ASUSTOR annonce que ses NAS peuvent désormais accueillir des SSD M.2. NVMe d’une capacité de 8 To (au lieu de 4 To maximum jusqu’à maintenant). En fonction des appareils, de tels SSD peuvent servir soit à augmenter la capacité de stockage du NAS soit à augmenter la quantité de cache SSD afin de soulager les disques durs et donc augmemter les performances.

A noter que le constructeur a également testé un à un de nombreux SSD (marques/modèles) afin de vérifier et de valider la compatibilité avec ses NAS.

Le résultat est visible en détails sur cette page d’ASUSTOR, mais sachez que plusieurs modèles des marques suivantes ont été validées : ADATA, AIGO, APACER, CRUCIAL, ESSENCORE KLEVV, FANXIANA, INTEL, KINGSTON, LEXAR, MICRON, SAMSUNG, SEAGATE, SK HYNIX, TEAM GROUP, TRANSCEND, WESTERN DIGITAL, ZHITAI.

Voilà le communiqué envoyé par la firme :

Taipei, Taiwan, le.15 décembre 2023 – Avec l’avènement des SSD à faible coût, mais de grande capacité et à grande vitesse, la popularité des SSD M.2 dans les appareils NAS a explosé ces derniers mois. Pour garantir la meilleure expérience de stockage, les appareils NAS ASUSTOR sont continuellement mis à jour pour améliorer la compatibilité SSD M.2. En plus de prendre en charge jusqu’à 8 To de SSD M.2 NVMe, ASUSTOR prend également en charge plus de dix-huit marques grand public de SSD M.2. Choisissez parmi une variété de marques et de modèles de SSD M.2 sur le marché en fonction des différentes conditions d’utilisation et environnements de stockage. Cela améliorera non seulement les taux de transfert des fichiers volumineux, mais améliorera également les performances d’E/S aléatoires, ce qui convient aux photographes, musiciens et créateurs de contenu.

Les appareils NAS ASUSTOR dotés d’emplacements M.2 pour les SSD NVMe peuvent effectuer une mise en cache en lecture seule ou en lecture-écriture pour les volumes de disque dur, ce qui augmente les performances aléatoires et séquentielles des volumes de disque dur. Les SSD peuvent également être utilisés comme stockage pour augmenter la capacité de stockage totale et ASUSTOR est l’une des premières marques du marché à activer le volume système sur les SSD M.2 NVMe. La conception flexible de la mise en œuvre du SSD M.2 d’ADM garantit que vous n’êtes pas limité dans ce que vous souhaitez faire avec votre NAS. Utilisez un ASUSTOR pour atteindre une stabilité et une durabilité élevées tout en stockant et en protégeant de grandes quantités de données en toute sécurité à l’intérieur d’un NAS ASUSTOR. Que vous dirigiez une entreprise ou que vous démarriez votre chaîne de création de contenu, il existe un NAS ASUSTOR qui vous convient.