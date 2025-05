Synology officialise maintenant le NAS 4 baies DS425+

Après les NAS DS925+, DS1525+ et DS1825+, Synology vient de dévoiler une nouvelle référence dans sa gamme de NAS 2025 : le DS425+ C’est un modèle qui offre quatre baies de stockage dans lesquels peuvent être installés des disques durs (ou SSD) au format 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Le DS425+ succède au DS423+ lancé en février 2023.

Tout comme son prédécesseur, le DS425+ est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz) secondé par 2 Go de RAM DDR4 (non ECC) extensible à 6 Go (2 Go + 4 Go).

Sa connectique se compose de deux ports Ethernet : 1 RJ45 fonctionnant à 2,5 Gbps et 1 RJ45 à 1 Gbps. Le NAS propose également deux ports USB 32 Gen1 (5 Gbps) : l’un se trouve à l’arrière, le second prend place en façade. A noter que le NAS dispose également de deux emplacements pour SSD M.2. NVMe.

Au final, le DS425+ est une simple évolution du DS423+ qui était déjà lui même une évolution du DS220+. Il n’apporte pas d’évolution ou de changement notable si ce n’est pas la présence d’un port Ethernet à 2,5 Gbps.

Mis à part ça, il faut tout de même retenir que ce nouvel appareil fait partie de la gamme « + » de 2025., ce qui signifie que le fabricant impose des restrictions au niveau des disques durs et SSD que l’on peut installer à l’intérieur. Seuls les modèles dûment certifiés par Synology sont validés. Et le moins que l’on puisse dire c’est que pour l’instant la liste des stockages compatibles est assez courte puisque seuls les disques durs et SSD de marque Synology ont été validés par le constructeur.