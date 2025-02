La conférence Synology Solution Day 2025 le 13 février 2025

A peu près tous les ans à la même période, le fabricant Synology organise une journée spéciale baptisée Synology Solution Day. C’est une journée de présentation durant laquelle le constructeur convie la presse spécialisée et divers acteurs du domaine du stockage afin d’échanger avec eux, parler de ses produits et de ses nouveautés.

Cette année, l’édition 2025 du Synology Solution Day aura lieu le jeudi 13 février 2025 à Paris. Le directeur général de Synology, Victor Wang, sera sur place ainsi que plusieurs représentants de la firme.

La journée se composera de plusieurs sessions :

Session 1 : Protégez vos données : Faites monter en niveau votre sécurité avec la suite ActiveProtect

Protégez vos données : Faites monter en niveau votre sécurité avec la suite ActiveProtect Session 2 : Vidéosurveillance : Donnez du pouvoir à votre entreprise grâce à l’écosystème de surveillance de Synology

Vidéosurveillance : Donnez du pouvoir à votre entreprise grâce à l’écosystème de surveillance de Synology Session 3 : Productivité : Renforcez la productivité et la sécurité de votre entreprise avec la Suite de Synology Office

Productivité : Renforcez la productivité et la sécurité de votre entreprise avec la Suite de Synology Office Session 4 : Table ronde de Synology et de ses partenaires

Des démonstrations de produits auront également lieu. En majorité il s’agira très certainement de solutions déjà existantes, mais espérons que le fabricant profitera de cet événement pour dévoiler quelques nouveautés dans le domaine des NAS.

En effet, nombreux sont les utilisateurs de NAS à attendre impatiemment l’arrivée de la gamme 2025 des NAS Synology. Il faut dire que les NAS Synology ont assez peu évolués ces dernières années… On espère voir arriver un certain nombre d’améliorations tant en terme de peformances qu’en terme de connectivité. A quand par exemple la généralisation des ports Ethernet 2,5 Gbit ou 5 Gbit (voire même 10 Gbits.. on peut rêver…) sur les NAS Synology ? A l’heure où les box des FAI offrent des débits de plus en plus élevés, ce ne serait pas déconnant, notamment pour celles et ceux qui veulent mettre en place un réseau local performant chez eux.

Généralement le constructeur dévoile plutôt ses nouveaux NAS au cours de l’été, mais il pourrait être intéressant de laisser filtrer quelques informations au sujet de ses futurs NAS DSx25 durant cet événement car l’attente commence à être longue. Pour rappel, les dernier NAS « grand public » de Synology, les DS224+ et DS124, ont été annoncés en aout 2023.

Pour en savoir sur le Synology Solution Day 2025 et éventuellement vous inscrire, rendez-vous sur le site du contructeur.