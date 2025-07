Les NAS ASUSTOR supportent les Seagate IronWolf Pro 30 To

Le fabricanr ASUSTOR annonce que ses NAS supportent d’ores et déjà les nouveaux disques durs Seagate IronWolf Pro de 30 To qui ont été lancés le 15 juillet dernier.

Le fabricanr ASUSTOR annonce que ses NAS supportent d’ores et déjà les nouveaux disques durs Seagate IronWolf Pro de 30 To qui ont été lancés le 15 juillet dernier. Grâce à l’arrivée de ce nouveau modèle, il est potentiellement possible d’atteindre une capacité de stockage totale de 480 To sur les NAS qui disposent de 16 baies de stockage.

Les NAS ASUSTOR des gammes Drivestor Pro, Drivestor Pro Gen2, Lockerstor Gen2, Lockerstor Gen3, Lockerstor Pro et Xpanstor 4 sont officiellement compatibles avec les nouveaux HDD de 30 To de Seagate.

« ASUSTOR Inc. a annoncé aujourd’hui la prise en charge du nouveau disque dur d’entreprise haute capacité IronWolf Pro 30 To de Seagate, également connu sous le nom de ST30000NT011. Ces disques adoptent la technologie Mozaic 3+, augmentant considérablement la densité de stockage sur un seul disque. Ils offrent aux entreprises une solution compacte, performante et extrêmement durable pour les environnements de stockage gourmands en données. La série Lockerstor Gen3 d’ASUSTOR, basée sur Ryzen, associe une prise en charge complète des disques haute capacité à une connectivité haut débit pour répondre, voire dépasser, les exigences de stabilité, de compatibilité et de performances. Avec jusqu’à seize baies pour disques Serial ATA, nos disques NAS à seize baies prennent en charge jusqu’à 480 To de stockage sur un seul volume. »

On notera au passage que ASUSTOR lance une petite pique à peine caché en direction de son concurrent Synology qui impose des restrictions sur les disques durs et SSD de ses NAS « + » de la gamme 2025. Le faricant précise en effet :