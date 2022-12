Test du routeur Synology RT6600ax

On a testé sur Bhmag le routeur Synology RT6600ax. C’est un routeur WIFI Triple Bande qui supporte le WIFI 6 et qui dispose d’un port Ethernet à 2,5 Gbps.

Lorsqu’on entend parler de la marque Synology généralement on l’associe immédiatement à ses NAS. Mais bien que le constructeur Synology soit connu (et même réputé) pour ses NAS il faut savoir qu’il ne se cantonne pas uniquement à cette catégorie de produits puisqu’il propose aussi d’autres types de matériel, que ce soit dans le domaine du stockage (disque dur, SSD, etc..) ou dans le domaine du réseau (surveillance vidéo, routeur, etc..).

Pour l’article qui va suivre, nous nous sommes intéressés au routeur Synology RT6600ax. C’est un routeur triple bande qui supporte le WIFI 6. Nous allons voir ensemble ce que vaut cet appareil que nous avons utilisé quotidiennement pendant plusieurs semaines.

Le routeur dispose d’une série de LED qui permettent d’indiquer l’état de fonctionnement du matériel. Les 4 premières LED correspondent aux ports RJ45, la 5ème au WAN, la 6ème indique l’état du WIFI (actif ou inactif) et enfin la LED status permet de savoir si le routeur est bien connecté au réseau.

Contenu de la boîte

Le RT6600ax est vendu dans une boîte en carton tout ce qu’il y a de plus classique. Que ce soit pour ses NAS ou pour ses routeurs, Synology fait apparemment dans le minimalisme et la discrétion au niveau du packaging.

Pas de décorations ni d’arguments marketing à outrance sur l’emballage : un banal carton avec l’inscription « Synology Router » et un sticker avec en photo le routeur RT6600ax, et c’est tout ! Et franchement ça n’est pas plus mal… car l’emballage va finir soit à la poubelle soit au fond du grenier…

A l’intérieur du carton d’emballage tout est bien rangé avec du carton recyclé. On y trouve : le routeur en lui même bien sûr, son alimentation, un câble Ethernet et un guide d’installation rapide.

Le bundle est plus que succint comme vous pouvez le remarquer. On aurait aimé trouver quelques câbles RJ45 en plus histoire de pouvoir connecter tout notre matériel dessus immédiatement.

Machine de test

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 3400G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe : Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Système d’exploitation Windows 10 Pro 64-bit

– Connexion Fibre 500 Mbps + Box SFR