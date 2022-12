Les drivers Radeon Adrenalin sortent en version 22.11.2

Après les pilotes Geforce 527.37 WHQL sortis hier, c’est aujourd’hui au tour des drivers AMD Radeon Adrenalin d’être mis à jour. Ils sont disponibles en version 22.11.2.

Les nouveaux Adrenalin supportent les jeux The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound et The Witcher 3: Wild Hunt (Next-Gen Update). Des correctifs sont également de la partie comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Nouveautés

Support du jeu The Callisto Protocol

Support du jeu Need for Speed Unbound

Support du jeu The Witcher 3: Wild Hunt (Next-Gen Update)

Correctifs

Pendant la lecture vidéo et le changement de fenêtre, un délai d’attente intermittent du pilote ou un écran noir pouvait se produire sur les GPU de la série Radeon RX 6000 utilisant des affichages à taux de rafraîchissement de 240 Hz ou un affichage principal à taux de rafraîchissement élevé plus des configurations d’affichage secondaire à faible taux de rafraîchissement.

Un bégaiement peut se produire pendant la lecture vidéo en utilisant l’accélération matérielle avec Firefox sur les GPU de la série Radeon RX 6000.

AMDRSServ.exe peut faire en sorte que l’utilisation du GPU reste à 100 % après la fermeture des jeux sur certains produits graphiques AMD tels que Radeon 570.

Un délai d’attente intermittent du pilote ou un écran noir peut se produire pendant la lecture de vidéos dans VRChat sur les GPU de la série Radeon RX 6000.

Comme d’habitude, les pilotes AMD Adrenalin 22.11.2 sont téléchargeables sur le site du fabricant.