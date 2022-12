Les pilotes NVIDIA Geforce 527.37 WHQL sont disponibles en téléchargement

Les drivers NVIDIA Geforce viennent de sortir en version 527.37 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour les jeux Marvel’s Midnight Suns et Need For Speed Unbound.

Marvel’s Midnight Suns supporte la technologie NVIDIA DLSS 2 et des effets de ray tracing avancés tandis que la dernière mise à jour de Need For Speed Unbound lui ouvre les portes du DLSS 3.

Les drivers GeForce 527.37 WHQL apportent aussi plusieurs correctifs :

Le pilote 526.98 ne s’installait pas sur certaines cartes graphiques GeForce GTX 3060 Ti [3872912]

MSI Afterburner ne donnaut pas la priorité à la limite de température du GPU sur la puissance lorsqu’il est sélectionné dans l’application [3858911]

Un scintillement pouvait être observé lors de la diffusion à l’aide de l’outil de diffusion TikTok [3831084]

[Série RTX 40] Metro Exodus Enhanced Edition pouvait afficher un flash d’écran aléatoire pendant le jeu [3793355]

Les applications d’arrière-plan pouvaient afficher de manière aléatoire un léger décalage de la saturation des couleurs [3766872]

Les drivers GeForce 527.37 WHQL sont téléchargeables dès maintenant sur le site de NVIDIA.