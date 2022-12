Deux jeux sont offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Vous pouvez télécharger les jeux Fort Triumph et RPG in a Box gratuitement jusqu’au jeudi 8 décembre 2022.

Les jeux Fort Triumph et RPG in a Box sont offerts sur l’Epic Games Store

Deux jeux sont offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Vous pouvez télécharger les jeux Fort Triumph et RPG in a Box gratuitement jusqu’au jeudi 8 décembre 2022.

Un jeu de stratégie combinant le combat au tour par tour de XCOM et l’exploration des cartes qui a fait le succès d’HOMM. Construisez des villes, collectez des artefacts, améliorez vos héros et modifiez votre environnement grâce à la physique !

Donnez vie à vos histoires et à vos idées ! RPG in a Box est un outil de création de jeu accessible à tous, conçu pour réaliser facilement des jeux et des expériences interactives en s’amusant.