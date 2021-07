Guide pratique : Comment installer DSM 7.0 sur un NAS Synology ?

Le système d’exploitation DSM 7.0 destiné aux NAS Synology est officiellement disponible depuis le 29 juin. Après de longs mois d’attente et plusieurs préversions, la version finale de DSM 7.0 est enfin là.

Si vous possédez un NAS de la marque Synology, vous pouvez maintenant télécharger la mise à jour et installer DSM 7.0 sur votre appareil. Seule condition : vous devez avoir un NAS éligible, il doit figurer dans cette liste des différents modèles compatibles avec DSM 7.0 :

21-series: RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621+

RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621+ 20-series: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS420j, DS220+, DS220j, DS120j

RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS420j, DS220+, DS220j, DS120j 19-series: RS1219+, RS819, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DS419slim, DS119j

RS1219+, RS819, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DS419slim, DS119j 18-series: RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418, DS418play, DS418j, DS218+, DS218, DS218play, DS218j, DS118

RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418, DS418play, DS418j, DS218+, DS218, DS218play, DS218j, DS118 17-series: RS217, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517

RS217, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517 16-series: RS2416RP+, RS2416+, RS816, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416, DS416play, DS416slim, DS416j, DS216+II, DS216+, DS216, DS216play, DS216j, DS216se, DS116

RS2416RP+, RS2416+, RS816, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416, DS416play, DS416slim, DS416j, DS216+II, DS216+, DS216, DS216play, DS216j, DS216se, DS116 15-series: RS815RP+, RS815+, RS815, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115, DS115j

RS815RP+, RS815+, RS815, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115, DS115j 14-series: RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, RS214, DS414, DS414slim, DS414j, DS214+, DS214, DS214play, DS214se, DS114

RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, RS214, DS414, DS414slim, DS414j, DS214+, DS214, DS214play, DS214se, DS114 13-series: DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS213j

DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS213j Others: Virtual DSM

Attention : avant d’installer DSM 7.0 sur votre NAS pensez à effectuer une sauvegarde de celui-ci.

Personne n’est à l’abri d’un souci ou d’une perte de données durant la mise à jour. Par conséquent, il est vivement conseillé d’avoir une sauvegarde (et même idéalement trois sauvegardes différentes) avant de bidouiller ou de mettre à jour son NAS.

Passons maintenant aux choses sérieuses. On va voir ensemble comment installer DSM 7 sur un NAS. Dans notre cas, c’est le Synology DS216play qui sera utilisé pour installer la mise à jour.

Comment télécharger et installer DSM 7.0 ?

Pour commencer, direction le centre de téléchargement du site de Synology pour récupérer DSM 7.0.

Sur la page de téléchargement, commencez par sélectionner la catégorie “NAS” puis le modèle du NAS que vous souhaitez mettre à jour.

Pour télécharger DSM 7, Synology demande ensuite d’indiquer la version de DSM utilisée actuellement sur votre NAS puis la mise à jour que vous souhaitez installer. Dans notre cas, on va passer de DSM 6.2.4-25556 à DSM 7.0-41890 comme on peut le voir ci-dessous.

Il suffit ensuite de cliquer sur Télécharger afin de récupérer le fichier de mise à jour. Dans notre cas, il porte le nom de DSM_DS216play_41890.pat et pèse environ 280 Mo.

Ensuite, pour installer la mise à jour, il est nécessaire de se connecter à l’interface DSM de votre NAS Synology.

Quand c’est fait, rendez-vous dans la rubrique “Panneau de configuration” puis “Mise à jour et restauration” afin d’accéder à la fenêtre suivante :

Cliquez maintenant sur “Mise à jour manuelle de DSM”. Parcourez vote PC et sélectionner le fichier PAT téléchargé précédemment.

Un fenêtre s’ouvre ensuite pour indiquer la durée que va prendre la mise à jour vers DSM 7.0.

Comptez environ 10 à 20 minutes.

Et comme indiqué dans la fenêtre qui s’affiche, n’éteignez pas votre NAS durant l’opération. Idéalement, c’est mieux si il est alimenté par un onduleur ce qui peut éviter les problèmes en cas de coupure de courant ou de micro coupure durant la mise à jour.

En résumé : la programme d’installation télécharge la mise à jour, puis prépare la mise à jour et enfin il applique la mise à jour… En tout il faut compter une demi heure, le temps que tout se fasse…

Ensuite, le programme d’installation va effectuer la mise à jour des paquets….

encore et encore…

Après plus de 45 minutes d’installation et de mise à jour plus tard, votre NAS est enfin mis à niveau.

Si tout s’est bien passé, vous voilà enfin sous DSM 7.0. Et vous pouvez profiter d’une nouvelle interface graphique et des nouvelles fonctionnalités proposées par DSM 7.0.