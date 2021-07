La version finale de DSM 7.0 sera disponible la semaine prochaine pour les NAS Synology

Attendu depuis trop longtemps très longtemps par les possesseurs de NAS Synology, la nouvelle version de DSM (alias Disk Station Manager) arrive enfin sur les NAS du constructeur. Après plusieurs versions de test (preview, beta et release candidate) c’est maintenant au tour de la version finale du système d’exploitation de voir le jour.

Le fabricant annonce que la version finale de DSM 7.0 sera déployée sur ses appareils à partir de mardi prochain, c’est à dire le 29 juin 2021. Il ne reste donc plus que quelques jours à attendre pour enfin découvrir officiellement la nouvelle mouture de DSM.

Voici un extrait du communiqué de presse :

DSM 7.0, dernière évolution majeure en date de la plate-forme, sera disponible le 29 juin.

D’autres nouvelles mises à jour sont prévues, notamment de nouveaux services Cloud hybrides : Active Insight, solution de supervision et de diagnostic d’appareils à grande échelle ; Hybrid Share, qui combine la flexibilité pour le stockage et les capacités de synchronisation de C2 avec des solutions sur site ; et enfin C2 Identity, un annuaire hybride dans le cloud qui simplifie la gestion des domaines d’un site à l’autre3.

DSM 7.0 prend désormais en charge jusqu’à 1 Po pour les tâches très volumineuses et offre des améliorations pour la sécurité grâce à son nouveau système d’identification Secure SignIn. Avec ce dernier, l’authentification à double critère devient enfin simple et intuitive.

D’autres nouveautés suivront ensuite : les solutions autonomes C2 Password, C2 Transfer, et C2 Backup, mises au point pour répondre aux besoins de protection par mot de passe, de partage sécurisé de fichiers sensibles, mais aussi de sauvegarde des terminaisons et des services SaaS dans le Cloud répandus.