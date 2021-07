Team Group lance une clé usb rapide : la C212 Extreme

Le stockage est à l’honneur chez Team Group qui propose une nouvelle clé usb très rapide. L’engin porte le nom de C212 Extreme. C’est une clé qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 c’est à dire qu’elle supporte une bande passante (théorique) de 5 Gb/s.

La C212 Extreme mesure 78,2 x 20,5 x 12,2 mm et pèse 9 grammes. Mais malgré sa taille compact, elle a tout d’une grande (comme dirait l’autre..) puisqu’elle propose des débits pouvant atteindre jusqu’à 600 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture.

La clé est disponible en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

C212 256 Go : 600 Mo/s en lecture, 290 Mo/s en écriture

C212 512 Go : 600 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture

C212 1 To : 600 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture

La gamme C212 sera disponible dans le commerce d’ici la fin du mois de juillet. Les clés seront couvertes par une garantie de cinq ans.

Au niveau tarifaire, les clés C212 de Team Group seront apparemment plutôt chères puisqu’il faudra débourser 46,99$ pour la version 256 Go, 78,99$ pour la version 512 Go et pas moins de 169,99$ pour la version 1 To.