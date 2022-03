Test du disque dur Seagate IronWolf Pro 20 To

On poursuit sur notre lancée, on continue de s’intéresser aux disques durs de grande capacité et aujoud’hui c’est au tour de la version 20 To du Seagate IronWolf Pro de passer sur le grill.

Rappelons que la gamme de disques IronWolf de Seagate est optimisée pour fonctionner dans les NAS. Les disques sont prévus pour fonctionner H24 et 7/7 jours en offrant un rendement optimum. Les IronWolf disposent d’un firmware optimsé qui intègre la technologie Agile Array. Ils peuvent fonctionner en RAID et supportent jusqu’à 24 baies de stockage.

Comme vous n’êtes pas sans le savoir si vous consultez régulièrement Bhmag, on a testé récemment l’IronWolf Pro de 18 To dans cet article. Un disque dur qui s’est avéré performant et endurant.

Logiquement, on a donc décidé de se pencher également sur le modèle de 20 Tera Octets qui reprend les principales caractéristiques techniques de son prédécesseur tout en offrant une capacité de stockage plus importante. Ca sera l’occasion de découvrir si ce disque est au minimum aussi bon que le modèle précédent… Chose qu’on va vérifier dans le test ci-dessous.

Présentation

L’IronWolf Pro de 20 To a été officialisé en décembre dernier par Seagate. C’est un disque dur au format 3,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Il emploie la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording, enregistrement magnétique conventionnel).

L’IronWolf Pro de 20 To porte la référence ST20000NE000. Le disque dur se compose de 10 plateaux de 2 To chacun. Les plateaux tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute et ils sont placés sous hélium afin de réduire les temps d’accès et les frottements.

Le disque dur IronWolf Pro 20 To de Seagate dispose de 256 Mo de mémoire cache. Il propose un tenps d’accès de 4,16 ms tandis que sa consommation atteint 5,5 Watts au repos, 7,7 Watts en fonctionnement et seulement 1 Watts en veille.

En terme de performances, l’IronWolf Pro de 20 To peut atteindre jusqu’à 285Mo/s en lecture d’après Seagate, chose que nous vérifierons bien sûr par nous même durant nos tests de lecture / écriture. Au niveau de l’endurance le fabricant annonce 300 To/an et un MTBF de 1,2 millions d’heures.

Voilà toutes les caractéristiques de l’IronWolf Pro 20 To :

Machine de test

Voici maintenant les caractéristiques de notre machine de test :

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 3400G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Windows 11 Pro

Performances

Pour tester les taux de transferts du disque dur, on a utilisé les programmes habituels que sont Crystal Disk Mark et ATTO.

Crystal Disk Mark

Les benchs effectués par Crystal Disk Mark ont révélé des débits séquentiels de 286 Mo/s en lecture et de 279,06 Mo/s en écriture. Comme vous pouvez le voir, les performances sont excellentes et parfaitement conformes aux chiffres annoncés par Seagate qui promettait 285 Mo/s en lecture.

ATTO

En testant l’IronWolf Pro de 20 To avec le programme ATTO, on a pu atteindre des débits maximum de 282,56 Mo/s en lecture et de 277,06 Mo/s en écriture. Pour les débits minimum avec des petits fichiers on a pu atteindre seulement 17,58 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture.

Conclusion

Avec son nouveau disque dur IronWolf Pro de 20 To (référence ST20000NE000), Seagate ne déroge pas à la règle et nous propose une fois encore une véritable bête de course ! Le disque est ultra rapide. On a pu mesurer des débits de 286 Mo/s en lecture et de 279,06 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark, ce qui est tout simplement excellent.

La version 20 To se permet même de voler la vedette au modèle 18 To testé récemment sur Bhmag et qui était jusque là le disque dur le plus rapide jamais testé sur le site avec ses débits de 277,49 Mo/s en lecture et de 276,12 Mo/s en écriture.

L’IronWolf Pro de 20 To offre non seulement de meilleurs taux de transferts que son prédécesseur mais aussi une capacité de stockage plus importante. Les utilisateurs de NAS ainsi que les personnes qui ont beaucoup de données à sauvegarder apprécieront cette vitesse accrue et ce gain de place supplémentaire. Ils pourront stocker une quantité astronomique de données, qu’il s’agisse de données perso ou pro, ou bien des films, de la musique, des jeux, etc…

Point positif : l’IronWolf Pro de 20 To est couvert par une garantie de 5 ans. Et le fabricant inclut avec le disque dur l’accès à un service de récupération de données durant trois ans. En cas de soucis, ce service mettra tout en oeuvre pour récupérer les données contenues sur le disque dur en cas de défaillance matérelle et de perte de données.

Pour finir, sachez que même si l’IronWolf Pro de 20 To est un excellent disque dur, il y a tout de même un petit bémol et même deux pour être précis. En effet, l’IronWolf Pro 20 To n’est pas très véloce en présence de fichiers de petites tailles. D’ailleurs plus les fichiers sont petits, plus le disque dur voit ses débits chuter. Et un autre point est aussi à prendre en considération quand on équipe son PC, son HTPC ou son NAS d’un (ou plusieurs) disque dur IronWolf c’est au niveau des décibels. En effet, les IronWolf n’ont pas la réputation d’être très silencieux et le modèle 20 To ne déroge malheureusement pas à la règle.

Où trouver le Seagate IronWolf Pro 20 To ?

